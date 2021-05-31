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Санкционный рынок нефти слабеет
31.05.2021

Санкционный рынок нефти слабеет

    • Подержанные танкеры, работающие на санкционных рынках, вскоре могут отправиться на утилизацию, поскольку США рассматривают послабление ограничений в отношении Ирана и Венесуэлы.

    В настоящее время примерно 10% танкеров VLCC и 6% танкеров Suezmax б/у работают на санкционных рынках, сообщает Splash со ссылкой на данные Gibson. Но фактически таких судов больше, поскольку одна часть проданных подержанных судов еще только направляется для работы по транспортировке иранской или венесуэльский нефти.

    «Спрос на незаконную торговлю ограничен, и, в конечном итоге, рынок станет насыщенным, — делает прогноз Gibson в своем еженедельном отчете. – Кроме того, утилизация танкеров становится привлекательной в связи с ростом цен на металл».

    Кроме того, в середине июня Китай вводит налог на импорт битумной смеси, а это значит, что санкционная сырая нефть, которая обычно заявляется как битумная смесь, может скоро исчезнуть с рынка.

    «Ожидается, что продажи в таких незаконных сделках замедлятся, в то время как любое смягчение санкций подорвет премиальные ставки, выплачиваемые за такую деятельность, — прогнозирует Gibson. – Однако тот факт, что такая большая часть нефтеналивного танкерного флота в настоящее время фактически не торгуется, является хорошим предзнаменованием для будущего. Эти суда вряд ли когда-нибудь вернутся, чтобы конкурировать на регулярном рынке, и когда производство вырастет и если санкции будут сняты, международный флот будет главным бенефициаром».


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