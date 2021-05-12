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Гамбург принял первый мегаконтейнеровоз с увеличенной осадкой
12.05.2021

Возрастные танкеры ушли на санкционные рынки

    • Низкие фрахтовые ставки на танкерном рынке побуждают судовладельцев отправлять возрастные суда на утилизацию. За последние 30 лет в среднем 5% флота VLCC утилизировалось, когда фрахтовые ставки держались на низком уровне (ниже 25 тыс. долларов в день) в течение 12 месяцев. Таковы исторические тенденции, однако в этом году рынок утилизации танкерного флота пока демонстрирует обратное.

    «Многие аналитики считают, что возрастные танкеры не были отправлены на слом, а использовались для «незаконной торговли» иранскими и венесуэльскими нефтяными грузами, находящимися под санкциями, – пишет Offshore Energy со ссылкой на Euronav. – Средний возраст судов, осуществляющих такие перевозки, составляет 20 лет».

    Таким образом, вместо того, чтобы воспользоваться высокими ценами на утилизацию – 20 млн долларов за VLCC, судовладельцы, скорее, продали такие суда частным операторам. «Так, по данным Gibson Shipbrokers, с 2019 года было продано 83 возрастных крупнотоннажных танкера, – сообщает Offshore Energy. – В «незаконной торговле» потенциально задействованы 66 танкера VLCC (54 на Иран м 12 на Венесуэлу) и 29 танкеров Suezmax (20 на Иран, 9 на Венесуэлу).

    В Euronav полагают, что смягчение ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+, которое позволяет в период с мая по июль поставлять на рынки дополнительно 2,1 млн баррелей нефти в сутки, поможет улучшить конъюнктуру. Каждый миллион баррелей вдень требует для перевозки 30 танкеров VLCC.

    Кроме того, «возвращение к мировому экономическому порядку, узаконившему «незаконные» морские перевозки иранской сырой нефти, может дать импульс утилизации возрастных танкеров, задействованных в этих перевозках».


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