Контейнерные перевозки идут в отрыв от ВВП

По мере восстановления экономики контейнерные перевозки растут. В этом году рост глобального контейнерного рынка ожидается на уровне 5,8%, сообщает The Loadstar со ссылкой на последний прогноз Alphaliner. А согласно недавно пересмотренному прогнозу Международного валютного фонда, рост ВВП в этом году ожидается на 6%.

Вроде бы, наблюдается прямая корреляция между динамикой развития экономики и ростом контейнерных перевозок. Но, предупреждают аналитики Alphaliner, все может произойти с точностью до наоборот, и в долгосрочной перспективе зависимость между динамикой контейнерного рынка и ВВП может снизиться.

Так, если в 1990-е годы коэффициент TEU/ВВП составлял порядка 3,4, то в начале 2000-х он показал тенденцию к снижению, и в 2000 году при росте ВВП на 5% контейнерные перевозки увеличились на 12,5%.

С этого момента и до глобального финансового кризиса 2008 года коэффициент TEU/ВВП держался на уровне в среднем 2,6%, а потом снова упал и в 2010-2019 годах составлял 1,4.

По данным Alphaliner, с 2015 года коэффициент TEU/ВВП четыре года падал ниже единицы, и в 2021 году этот сценарий может повториться.

Аналитики считают, что эта тенденция отражает наблюдающийся повсеместно рост протекционизма и снижение объемов трансграничной торговли.

По данным Drewry, в 2020 году глобальный контейнерооборот через порты сократился на 1% и составил 793 млн TEU. В абсолютных показателях контейнерные перевозки снизились на 9 млн TEU. Мировой ВВП тем временем сократился в 2020 году на 3,3%.ф