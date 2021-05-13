Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Гамбург принял первый мегаконтейнеровоз с увеличенной осадкой
13.05.2021

О тенденциях мирового рынка СПГ-газовозов

    • Снижение мирового спроса на газ в 2020 году, вызванное пандемией, привело к замедлению темпов мировой торговли сжиженным природным газом и, соответственно, снижению спроса на СПГ-газовозы. Эти факторы, наряду с вводом в эксплуатацию большого количества новых газовозов, привели к избыточному предложению СПГ-танкеров на рынке морских перевозок, сообщает Offsore Energy со ссылкой на данные Форума стран-экспортеров газа (GECF).

    Однако в начале этого года спрос на СПГ восстановился, в связи с чем возник вопрос – будет ли достаточно газовозов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

    За последние три года ввод в эксплуатацию новых СПГ-газовозов достиг рекордного уровня: в строй вступили 134 судна. В результате на начало 2021 года на мировом рынке работало более 600 газовозов.

    Эксперты прогнозируют, что ввод в ближайшее время в эксплуатацию новых газовозов в краткосрочной и среднесрочной перспективе уравновесит мировой рынок. По крайней мере 142 недавно заказанных судна должны войти в строй в период с 2021 по 2025 год. Из них 46 должны быть сданы в эксплуатацию в 2021 году и еще 38 – в 2022 году.

    Самый большой портфель заказов на строительство газовозов – у южнокорейских верфей. По данным GECF, Hyundai, Samsung и Daewoo планируют построить 110 газовозов, российский СКК «Звезда» имеет заказы на 15 судов, а китайский Hudong – на 11.

    «Соотношение глобального экспорта СПГ к количеству газовозов дает представление о среднем объеме СПГ, перевозимом одним судном в течение одного года, – пишет Offshore Energy. – С 2011 по 2020 год это соотношение снизилось с 0,73 до 0,59. Это значит, что за 2020 год один СПГ-газовоз транспортировал в среднем 0,59 млн тонн».

    По данным GECF, в настоящее время 4 действующих сегодня газовоза были введены в эксплуатацию в 1970-х годах, 10 судов – в 1980-х, 54 – в 1990-х, 244 – в 2000-х и 294 – в 2010-х.

    219 газовозов имеют вместимость от 166 тыс. до 182 тыс. куб. м. Средняя вместимость газовоза в 2020 году составляла 158 тыс. куб. м, тогда как в 2000 году – только 120 тыс. куб. м. Эксперты отмечают, что увеличение вместимости новых газовозов приводит к снижению спроса на строительство новых судов.

    «Ключевые факторы, которые будут влиять на рынок отгрузки СПГ, включают ожидаемое увеличение мировых мощностей по сжижению газа, объемов перевозок и количества отгрузок СПГ, – цитирует Offshore Energy GECF. – Анализ показывает, что запланированное расширение мощностей по сжижению природного газа в некоторых странах-членах GECF, в основном в Катаре и России, окажет огромное влияние на рынок отгрузки СПГ в среднесрочной перспективе».

    «Катарская компания Nakilat считается сегодня одним из лидеров мирового рынка транспортировки сжиженного природного газа со своими 69 танкерами для перевозки СПГ общей вместимостью более 4 млн тонн. Катар планирует увеличить мощности по сжижению природного газа на 49 млн тонн в год – до 126 млн тонн в год к 2027 году, – сообщает Offshore Energy. – Чтобы доставлять этот объем на мировые рынки, потребуется новый флот газовозов. В 2020 году Катар заключил соглашения с судостроителями, в основном из Южной Кореи, на поставку более 100 новых танкеров для перевозки СПГ. К 2027 году около 60% мировых мощностей по строительству судов для перевозки СПГ будут сосредоточены в Южной Корее. Это может привести к сужению рынка судостроения СПГ-танкеров, что следует учитывать другим судоходным компаниям, планирующим заказывать новые газовозы».

    «Россия также планирует расширять свои мощности по сжижению природного газа, для чего потребуется дополнительный флот танкеров-газовозов. «Совкомфлот» заказал на СКК «Звезда», технологическим партнером которой является Samsung Heavy Industries, 15 газовозов ледового класса для проекта «Арктик СПГ-2», – продолжает Offshore Energy. – Эти СПГ-танкеры будут сданы в период с 2023 по 2025 год. Одно судно будет полностью принадлежать «Совкомфлоту», а еще 14 – совместно с «Новатэком». Эти газовозы позволят доставить СПГ покупателям в Азии за 15 дней по Северному морскому пути, сократив транспортные расходы и время в пути вдвое. Это будет первый опыт строительства СПГ-танкеров на российских верфях».


    • Комментарии: 0
    Новости по теме
    18.01.2021
    Поставки СПГ в Южную Корею снизились на 14%
    По итогам 2020 года
    2020ИмпортСПГЮжная Корея
    0
    07.04.2021
    Первый переоборудованный для работы на СПГ мегаконтейнеровоз
    Hapag-Lloyd первым в мире переоборудовал мегаконтейнеровоз для работы на сжиженном природном газе. Модернизацию на […]
    Hapag-LloydконтейнеровозМегаконтейнеровозпереоборудование
    0
    28.04.2021
    «Арктик СПГ 2» законтрактовал весь объем
    ООО «Арктик СПГ 2» (совместное предприятие «Новатэк») заключило 20-летние договоры купли-продажи на весь объем […]
    TotalАрктик СПГ 2АрктикаНОВАТЭК
    0
    18.01.2021
    Цены на слом судов стремительно растут
    Цена на утилизацию судов выросла до $500/LDT (за каждую тонну чистого металла). Это ценовой […]
    Рыноксломсуда на сломТенденции
    0
    24.02.2021
    Нефтеэкспорт России, 2020 год: нефть в долларах снизилась на 40,4%
    По итогам 2020 года экспорт российской нефти в физическом выражении, по данным ФТС, составил […]
    2020ГазНефтепродуктыНефть
    0
    26.03.2021
    Юбилейная тонна с «Ямал СПГ»
    26 марта завод «Ямал СПГ» отгрузил 50-миллионную тонну сжиженного природного газа с начала работы […]
    НОВАТЭКСПГюбилейная партияЯмал СПГ
    0
    16.02.2021
    Первый переход крупнотоннажного судна в восточном секторе Арктики в феврале
    Впервые в истории крупнотоннажное грузовое судно – газовоз «Кристоф де Маржери» – осуществляет переход […]
    Арктик СПГ 2АрктикаГазовозКристоф де Маржери
    0
    01.03.2021
    Пятый контейнеровоз Containerships на СПГ
    Containerships, входящий в CMA CGM, принял в эксплуатацию контейнеровоз вместимостью 1,4 тыс. TEU, работающий […]
    CMA CGMContainershipsконтейнеровозНовострой
    0
    26.03.2021
    Первая бункеровка СПГ в Гибралтаре
    Shell предоставил впервые услуги по бункеровке СПГ в порту Гибралтара. Зафрахтованное Shell судно-бункеровщик СПГ […]
    AframaxShellБункеровкаГибралтар
    0
    24.03.2021
    Нефть не выдерживает натиска коронавируса
    Перспектива «заветных» $100 за баррель пока отодвинулась. Напомним, в начале этого месяца аналитики, впечатленные […]
    2021ГазНефтепродуктыНефть
    0
    21.01.2021
    Четвертый Atlanticmax для «Совкомфлота»
    «Совкомфлот» и концерн Total заключили тайм-чартерный договор, предусматривающий строительство нового газовоза грузовместимостью 174 тыс. […]
    TotalГазовозСовкомфлот
    0
    10.03.2021
    DB Schenker внедряет грузовики на СПГ
    DB Schenker начинает использовать LNG в России на магистральных автоперевозках. Как рассказали SeaNews в […]
    DB Schenker LNGАвтоперевозкиСПГ
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2021 Контейнерооборот лидеров
    13.05.2021 Hutchison купил терминал APMT в Роттердаме
    13.05.2021 DCT Gdansk запускает тендерные процедуры по строительству третьего терминала
    13.05.2021 HHLA увеличила выручку и операционную прибыль
    12.05.2021 TradeLens будет работать в Китае
    12.05.2021 Контейнерный поезд Москва – Чита
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти