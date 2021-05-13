О тенденциях мирового рынка СПГ-газовозов

Снижение мирового спроса на газ в 2020 году, вызванное пандемией, привело к замедлению темпов мировой торговли сжиженным природным газом и, соответственно, снижению спроса на СПГ-газовозы. Эти факторы, наряду с вводом в эксплуатацию большого количества новых газовозов, привели к избыточному предложению СПГ-танкеров на рынке морских перевозок, сообщает Offsore Energy со ссылкой на данные Форума стран-экспортеров газа (GECF).

Однако в начале этого года спрос на СПГ восстановился, в связи с чем возник вопрос – будет ли достаточно газовозов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

За последние три года ввод в эксплуатацию новых СПГ-газовозов достиг рекордного уровня: в строй вступили 134 судна. В результате на начало 2021 года на мировом рынке работало более 600 газовозов.

Эксперты прогнозируют, что ввод в ближайшее время в эксплуатацию новых газовозов в краткосрочной и среднесрочной перспективе уравновесит мировой рынок. По крайней мере 142 недавно заказанных судна должны войти в строй в период с 2021 по 2025 год. Из них 46 должны быть сданы в эксплуатацию в 2021 году и еще 38 – в 2022 году.

Самый большой портфель заказов на строительство газовозов – у южнокорейских верфей. По данным GECF, Hyundai, Samsung и Daewoo планируют построить 110 газовозов, российский СКК «Звезда» имеет заказы на 15 судов, а китайский Hudong – на 11.

«Соотношение глобального экспорта СПГ к количеству газовозов дает представление о среднем объеме СПГ, перевозимом одним судном в течение одного года, – пишет Offshore Energy. – С 2011 по 2020 год это соотношение снизилось с 0,73 до 0,59. Это значит, что за 2020 год один СПГ-газовоз транспортировал в среднем 0,59 млн тонн».

По данным GECF, в настоящее время 4 действующих сегодня газовоза были введены в эксплуатацию в 1970-х годах, 10 судов – в 1980-х, 54 – в 1990-х, 244 – в 2000-х и 294 – в 2010-х.

219 газовозов имеют вместимость от 166 тыс. до 182 тыс. куб. м. Средняя вместимость газовоза в 2020 году составляла 158 тыс. куб. м, тогда как в 2000 году – только 120 тыс. куб. м. Эксперты отмечают, что увеличение вместимости новых газовозов приводит к снижению спроса на строительство новых судов.

«Ключевые факторы, которые будут влиять на рынок отгрузки СПГ, включают ожидаемое увеличение мировых мощностей по сжижению газа, объемов перевозок и количества отгрузок СПГ, – цитирует Offshore Energy GECF. – Анализ показывает, что запланированное расширение мощностей по сжижению природного газа в некоторых странах-членах GECF, в основном в Катаре и России, окажет огромное влияние на рынок отгрузки СПГ в среднесрочной перспективе».

«Катарская компания Nakilat считается сегодня одним из лидеров мирового рынка транспортировки сжиженного природного газа со своими 69 танкерами для перевозки СПГ общей вместимостью более 4 млн тонн. Катар планирует увеличить мощности по сжижению природного газа на 49 млн тонн в год – до 126 млн тонн в год к 2027 году, – сообщает Offshore Energy. – Чтобы доставлять этот объем на мировые рынки, потребуется новый флот газовозов. В 2020 году Катар заключил соглашения с судостроителями, в основном из Южной Кореи, на поставку более 100 новых танкеров для перевозки СПГ. К 2027 году около 60% мировых мощностей по строительству судов для перевозки СПГ будут сосредоточены в Южной Корее. Это может привести к сужению рынка судостроения СПГ-танкеров, что следует учитывать другим судоходным компаниям, планирующим заказывать новые газовозы».

«Россия также планирует расширять свои мощности по сжижению природного газа, для чего потребуется дополнительный флот танкеров-газовозов. «Совкомфлот» заказал на СКК «Звезда», технологическим партнером которой является Samsung Heavy Industries, 15 газовозов ледового класса для проекта «Арктик СПГ-2», – продолжает Offshore Energy. – Эти СПГ-танкеры будут сданы в период с 2023 по 2025 год. Одно судно будет полностью принадлежать «Совкомфлоту», а еще 14 – совместно с «Новатэком». Эти газовозы позволят доставить СПГ покупателям в Азии за 15 дней по Северному морскому пути, сократив транспортные расходы и время в пути вдвое. Это будет первый опыт строительства СПГ-танкеров на российских верфях».