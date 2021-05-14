Ставки фрахта на контейнеровозы выросли астрономически

Ставки фрахта на контейнерном рынке показали беспрецедентный рост с конца 2020 года. По данным аналитиков VesselsValue, ставки по договору тайм-чартера сроком на год на суда вместимостью 8,5 тыс. TEU составляли по состоянию на апрель 2021 года 54 тыс. долларов в день – на 350% выше, чем в июне 2020 года.

В 2020 году контейнерный рынок существенно просел на фоне пандемии, которая привела к падению спроса на потребительском рынке. Однако ближе к концу года рынок начал восстанавливаться, и с начала 2021 демонстрирует устойчивый рост.

Дополнительным импульсом для роста ставок, помимо восстановления рынка, стали дисбаланс в цепочках поставок и дефицит контейнеров, а также заторы в портах.

Растут не только ставки фрахта на контейнеровозы, но и скорость судов на сервисах. По данным VesselsValue, если в мае 2020 года скорость контейнеровозов упала до пятилетнего минимума, то в апреле этого года скорость судов выросла по сравнению с июньским показателем прошлого года в среднем на 5,5% – с 13,99 узла до 14,76 узла.

В сегменте контейнеровозов бОльшей вместимости рост скорости был еще выше. Так, средняя скорость судов класса PostPanamax выросла на 8,5%. А ставки на эти суда взлетели на 350%, с 12 тыс. долларов в день в июне 2020 года до 54 тыс. долларов в апреле этого года.

Что касается грузооборота (TEU-мили, показатель, характеризующий объем и расстояние перевозок и позволяющий оценить спрос на суда), то в 2020 году в течение февраля-июня он снижался. И если спад в начале года – нормальное явление, наблюдаемое ежегодно в связи с предстоящим празднованием китайского Нового года, до в последующие месяцы снижение перевозок было явным следствием ковида, приведшего к падению экспорта из Азии.

В июне-июле 2020 года грузооборот увеличился на 8% со 150 млрд TEU-миль до 160 млрд TEU-миль, что говорит о росте спроса, чему способствовал выход западных стран из локдауна. С тех пор грузооборот морских контейнерных перевозок оставался на стабильно высоком уровне, а в октябре 2020 года превысил аналогичный показатель 2019 года на 3%.

Превышение месячного показателя грузооборота над прошлогодним имело место также в феврале 2021 года (+4% к доковидному уровню) и марте, когда грузооборот был выше пиковых значений 2019 года. Основным драйвером роста грузооборота является китайский экспорт.

По прогнозам VesselsValue, спрос на контейнерные перевозки в 2021 году увеличится на 5,3% от доковидного уровня 2019 года (для сравнения, в 2020 году спрос снизился на 0,7%). Одним из факторов роста спроса на перевозки являются покупки через интернет, однако по мере реализации программ вакцинации и восстановления мобильности населения бум онлайн-покупок должен нивелироваться. В то же время, во второй половине 2021 и в 2022 году положительную динамику спроса будет поддерживать возобновление роста промышленного производства в западных странах.

Темпы списания контейнерного флота начина с третьего квартала 2020 года значительно замедлились, и в VesselsValue ожидают, что они останутся на достаточно невысоком уровне и далее в течение 2021 года.

В то же время, объем заказов на строительство новых судов с третьего квартала прошлого года растет, только в апреле 2021 года было заказано 50 контейнеровозов. В течение ближайших двух лет предложение контейнерного флота увеличится, но темпы роста предложения будут ниже, чем в 2020 году.

По сравнению с рекордным ростом тайм-чартерных ставок в течение последнего времени в 2022 году их динамика несколько замедлится, однако доходы судовладельцев будут оставаться стабильными и в 2023-2024 годах, прогнозируют в VesselsValue.

Фото: Shipspotting