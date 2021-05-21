Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Frontline покупает шесть VLCC
21.05.2021

Frontline покупает шесть VLCC

    • Frontline подписал соглашение о приобретении по схеме переуступки шести строящихся ECO-танкеров VLCC последнего поколения.

    Как сообщили SeaNews в компании, общая сумма контракта составляет 565,8 млн долларов, включая 25,7 млн на апгрейд и дополнительные опции к стандартным спецификациям.

    Строительство судов ведется на верфи Hyundai Heavy Industries в Южной Корее. Сдача намечена в течение 2022-2023 годов – первый танкер должен быть передан заказчику в первом квартале 2022б замыкающий – в первом квартале 2023года.

    Танкеры смогут работать на различных видах бункера, включая биотопливо, и при необходимости могут переоборудованы для работы на СПГ или аммиаке, что позволит в перспективе свести выбросы углекислого газа к нулю, когда технологии, логистика и правовая база для этого будут сформированы.

    Суда будут оборудованы скрубберами и современными системами, предотвращающими обрастание подводной части корпуса, на них будут применяться цифровые решения для контроля за использованием энергоносителей.

    Фото: Shipspotting


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.05.2021
    Возрастные танкеры ушли на санкционные рынки
    И это тормозит утилизациию
    VLCCВенесуэлаИранНефть
    0
    18.01.2021
    Первый российский Aframax вышел в первый рейс
    Первый российский нефтеналивной танкер класса Aframax «Владимир Мономах», построенный на судостроительном комплексе «Звезда», вышел […]
    AframaxВладимир МономахРоснефтьТанкер
    0
    28.04.2021
    Разлив битума после столкновения танкера и сухогруза в Желтом море
    В Желтом море недалеко от порта Циндао столкнулись танкер «A Symphony» и сухогруз «Sea […]
    Желтое мореКитайПроисшествияразлив битума
    0
    22.04.2021
    Новая нотация по подводным шумам
      Танкер Aframax «ONEX Peace» первым в мире получил нотацию классификационного общества DNV по […]
    AframaxDNVнотация классапервый в мире
    0
    09.03.2021
    Что поможет слиянию HHI и DSME
    Слияние южнокорейский судостроительных компаний Hyundai Heavy Industries Group (HHI) и Daewoo Shipbuilding and Marine […]
    DaewooHyundai Heavy Industries Антимонопольное регулированиеЕврокомиссия
    0
    10.03.2021
    В Великобритании засняли парящий над морем танкер
    Фото парящего в воздухе танкера вызвало ажиотаж в соцсетях Великобритании. Местный житель Дэвид Миррис […]
    Великобританияинтересные фактымиражморе
    0
    25.01.2021
    Новый танкер для работы на Рейне при низком уровне воды
    Stolt Tankers, специализирующаяся на перевозках химических и опасных грузов, планирует построить танкер для работы […]
    БаржаРейнТанкер
    0
    04.03.2021
    На «Звезде» заложили седьмой Aframax
    На судостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка очередного «зелёного» танкера типа Aframax – «Академик Ивантер» […]
    AfamaxСКК "Звезда"Танкер
    0
    23.04.2021
    Мини-суда по мини-Суэцкому каналу
    Видео
    ВидеокапитанЛоцманысимулятор
    0
    08.04.2021
    На «Балтийском заводе» извлекли из формы винт для танкера MR-50
    Это самый большой винт из тех, что когда-либо производило предприятие.
    Балтийский заводгребной винтОСКсамый большой гребной винт
    0
    31.03.2021
    На «Звезде» заложен восьмой Aframax
    На cудостроительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная церемония закладки очередного танкера типа Aframax дедвейтом 114 […]
    AframaxРоснефтьСКК "Звезда"Танкер
    0
    04.03.2021
    Сдача первого в мире танкера для перевозки водорода задерживается
    Из-за пандемии
    KawasakiВодородпандемияСдача в эксплуатацию
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 увеличился на 7,9%
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 года в деталях
    21.05.2021 Безработные контейнеровозы
    20.05.2021 ТOP-5 контейнерных терминалов России: январь-апрель 2021
    20.05.2021 О ситуации с дефицитом контейнеров
    20.05.2021 Новый сервис Турция – Каспий
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти