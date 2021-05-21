Frontline покупает шесть VLCC

Frontline подписал соглашение о приобретении по схеме переуступки шести строящихся ECO-танкеров VLCC последнего поколения.

Как сообщили SeaNews в компании, общая сумма контракта составляет 565,8 млн долларов, включая 25,7 млн на апгрейд и дополнительные опции к стандартным спецификациям.

Строительство судов ведется на верфи Hyundai Heavy Industries в Южной Корее. Сдача намечена в течение 2022-2023 годов – первый танкер должен быть передан заказчику в первом квартале 2022б замыкающий – в первом квартале 2023года.

Танкеры смогут работать на различных видах бункера, включая биотопливо, и при необходимости могут переоборудованы для работы на СПГ или аммиаке, что позволит в перспективе свести выбросы углекислого газа к нулю, когда технологии, логистика и правовая база для этого будут сформированы.

Суда будут оборудованы скрубберами и современными системами, предотвращающими обрастание подводной части корпуса, на них будут применяться цифровые решения для контроля за использованием энергоносителей.

Фото: Shipspotting