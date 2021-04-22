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Новая нотация по подводным шумам
22.04.2021

Новая нотация по подводным шумам

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    Танкер Aframax «ONEX Peace» первым в мире получил нотацию классификационного общества DNV по подводным электромагнитным шумам – Silent-E. Судно построено на корейской верфи Hyundai Samho Heavy Industries (HHI) и передано владельцу – ONEX, сообщили SeaNews в DNV.

    Нотацию Silent-E могут получить суда, издающие подводные электромагнитные шумы, не превышающие средний и умеренный уровень. Суда с такой нотацией сводят к минимуму воздействие на морскую флору и фауну. Документальное подтверждение электромагнитных шумовых характеристик может потребоваться при проходе через особо экологически чувствительные районы.

    «ONEX Peace» – это судно, которое может работать в водах со строгими требованиями, не нарушая экосистему моря», – отмечают в ONEX.

    Технология пот снижению электромагнитных шумов для судов разработана Корейским научно-исследовательским институтом судостроения и океанологии в сотрудничестве с HHI в рамках проекта по измерению и оценке подводного шума.


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