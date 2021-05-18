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Коронавирус косит экипажи
18.05.2021

Коронавирус косит экипажи

    • В мире все чаще регистрируются случаи вспышки короновируса на борту, одновременно заражаются целые экипажи судов.

    «Новые штаммы Covid-19 обездвиживают целые экипажи, вызывают панику и хаос на море, и это еще раз подчеркивает срочную необходимость глобальной программы вакцинации моряков, – пишет Splash. – За последний месяц глобальная служба страховых возмещений Gard получила рекордное количество сообщений о случаях, связанных с заражением Covid-19».

    В Gard подчеркивают, что впервые зафиксированы вспышки коронавируса на борту судна, когда заражается бОльшая часть экипажа, при этом многие члены экипажа имеют симптомы, требующие госпитализации.

    Ранее на судах обычно был один член экипажа с положительным результатом на Covid-19. Если госпитализация не требовалась, больного просто изолировали на судне. Сейчас изолируют целые суда, поскольку бОльшая часть экипажа заражена новыми штаммами коронавируса.

    «Если раньше изолировался один член экипажа, и управление судном оставалось под контролем, то теперь новые штаммы ставят под угрозу глобальные цепочки поставок, потому что обездвиживают целые суда, – говорит CEO Synergy Marine Раджеш Унни. – Наша компания буквально умоляла власти некоторых стран дать возможность морякам сойти на берег для лечения. В большинстве случаев ответная реакция была просто бесчеловечной».

    Кроме того, некоторые порты стали запрашивать для всего экипажа два отрицательных теста ПЦР со значительным промежутком времени между ними. В ряде случаях это означает, что суда простаивают более двух недель. По прогнозам Р.Унни, простой судов может негативно повлиять на рынок контейнерных перевозок, поскольку грузоотправители пытаются доставить уже порожние контейнеры.

    По данным InterManager, растет число заражений ковидом среди моряков, прибывающих для смены экипажа. В перспективе это также может привести к серьезным проблемам.

    В отсутствии глобальной скоординированной программы вакцинации моряков операторы и управляющие компании сами ищут решение. Так, InterManager договорился с Johnson & Johnson о заказе 1 млн доз однокомпонентной вакцины для моряков.


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