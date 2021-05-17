Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ростерминалуголь вложит миллиард в экологию
17.05.2021

Ростерминалуголь вложит миллиард в экологию

    • Порядка 1 млрд рублей потратит АО «Ростерминауголь» на реализацию своей экологической программы в 2021 году. Об этом сообщили журналистам сообщил директор по эксплуатации АО «Ростерминалуголь» Александр Стенин в ходе пресс-тура, посвященного 25-летию компании.

    Этим летом терминал начнет реализацию масштабного проекта по возведению пылезащитного экрана. «В этом году мы начинаем большую стройку – возведение пылезащитного экрана, – рассказал А.Стенин. – В августе, может, пораньше. Проект долгосрочный, поэтому его реализация перейдет и на следующий год».

    В настоящее время на терминале работают 48 пушек системы водяного орошения, зимой пылеподавление происходит с помощью снегогенераторов, в этом году планируется закупить дополнительные снегогенераторы.

    Ростерминалуголь вложит миллиард в экологию


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.05.2021
    220 миллионов с момента запуска и 25 миллионов в год
    «Ростерминалуголь» планирует объем экспортной перевалки угля в 2021 году порядка 24-25 млн тонн. Таким […]
    ПрогнозРостерминалугольЭкспорт
    0
    26.03.2021
    Первый рейс Höegh Autoliners с нулевыми выбросами СО2
    19 марта судно «Höegh Trigger» проекта New Horizon успешно завершило свой первый рейс с […]
    Hoegh AutolinersВидеоЭкология
    0
    03.02.2021
    Суда уходят на слом на токсичные верфи
    По данным негосударственной организации Shipbreaking Platform, в 2020 году на утилизацию было продано в […]
    БангладешЕвросоюзПакистансуда на слом
    0
    11.05.2021
    Новая установка пылеподавления на УПК
    ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга ввело в эксплуатацию новую мобильную установку пылеподавления […]
    ОборудованиеУПКУсть-ЛугаЭкология
    0
    01.02.2021
    Неэкологичные грузовики под запретом в Петербурге
    С 28 января  в Петербурге запрещен проезд грузового транспорта весом более 8 тонн и […]
    большегрузыновые правилаСанкт-ПетербургТребования
    0
    10.02.2021
    Суперэкологичный энергоэффективный сухогруз в ММТП
    В Мурманском морском торговом порту оперативно обработали одно из самых современных в мировом торговом […]
    ММТПМурманский морской торговый портСухогрузЭкология
    0
    28.04.2021
    В Бронке создали орнитологическую службу
    Морской многофункциональный перегрузочный комплекс «Бронка» совместно с соколиным клубом «Финист» создали службу для защиты […]
    БронкаЭкология
    0
    22.01.2021
    Всесезонная стационарная система пылеподавления на ВСК
    ООО «Восточная Стивидорная Компания» ввела в эксплуатацию всесезонную стационарную систему пылеподавления, построенную в рамках […]
    Восточная стивидорная компанияЭкология
    0
    11.05.2021
    Роттердам смотрит в сторону водорода
    Немецкие сталелитейные компании thyssenkrupp Steel и HKM и порт Роттердам изучают возможности создания международной […]
    thyssenkruppВодородРоттердамСталь
    0
    17.02.2021
    Первый в мире углеродно-нейтральный контейнеровоз будет у Maersk
    Maersk намерен ускорить мероприятия по декарбонизации и переводу своего флота на углеродно-нейтральное топливо. В […]
    MaerskДекарбонизацияконтейнеровозпервый в мире
    0
    12.05.2021
    25 млн евро на проект «зеленого порта» в Роттердаме
    Международный альянс, возглавляемый Администрацией порта Роттердам и объединяющий 45 компаний, исследовательских институтов и портовых […]
    грантЕвросоюзРоттердамЭкология
    0
    02.04.2021
    Первый в Европе плавучий пункт сортировки отходов
    River’Tri – плавучий центр утилизации отходов в Лионе на реке Сона. В третьем по […]
    ВидеоЕвропаЭкология
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%
    18.05.2021 УЛКТ будет обрабатывать крупнотоннажные контейнеры
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года в деталях
    18.05.2021 Контейнерооборот Гонконга
    17.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2021
    14.05.2021 «Дело» запустило новый контейнерный терминал
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти