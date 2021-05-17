Ростерминалуголь вложит миллиард в экологию

Порядка 1 млрд рублей потратит АО «Ростерминауголь» на реализацию своей экологической программы в 2021 году. Об этом сообщили журналистам сообщил директор по эксплуатации АО «Ростерминалуголь» Александр Стенин в ходе пресс-тура, посвященного 25-летию компании.

Этим летом терминал начнет реализацию масштабного проекта по возведению пылезащитного экрана. «В этом году мы начинаем большую стройку – возведение пылезащитного экрана, – рассказал А.Стенин. – В августе, может, пораньше. Проект долгосрочный, поэтому его реализация перейдет и на следующий год».

В настоящее время на терминале работают 48 пушек системы водяного орошения, зимой пылеподавление происходит с помощью снегогенераторов, в этом году планируется закупить дополнительные снегогенераторы.