Контейнер в Индию с медгрузом за символическую плату

HMM объявил о фрахтовой ставке в 1 доллар за любой контейнер с медицинским грузом для борьбы с Covid-19, который отправляется в Индию.

Компания будет выделять под такие грузы (кислород, кислородные баллоны, кислородные концентраторы и прочее) контейнеры и слоты в приоритетном порядке. Эти меры направлены в целях скорейшего преодоления экстремальной ситуации в Индии с коронавирусом.

«Несмотря на дефицит провозных мощностей и контейнеров во всем мире, гуманитарная деятельность должна быть на первом месте, – говорится в заявлении HMM. – Мы хотели бы выполнить наши социальные обязательства».

В начале мая Zim также принял аналогичное решение: перевозить в Индию любой контейнер с медгрузом за символическую плату в 1 доллар.