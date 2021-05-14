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Контейнер в Индию с медгрузом за символическую плату
14.05.2021

Контейнер в Индию с медгрузом за символическую плату

    • HMM объявил о фрахтовой ставке в 1 доллар за любой контейнер с медицинским грузом для борьбы с Covid-19, который отправляется в Индию.

    Компания будет выделять под такие грузы (кислород, кислородные баллоны, кислородные концентраторы и прочее) контейнеры и слоты в приоритетном порядке. Эти меры направлены в целях скорейшего преодоления экстремальной ситуации в Индии с коронавирусом.

    «Несмотря на дефицит провозных мощностей и контейнеров во всем мире, гуманитарная деятельность должна быть на первом месте, – говорится в заявлении HMM. – Мы хотели бы выполнить наши социальные обязательства».

    В начале мая Zim также принял аналогичное решение: перевозить в Индию любой контейнер с медгрузом за символическую плату в 1 доллар.

     


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