Коронавирус останавливает утилизацию судов

Судоразделочные верфи Индии закрыты из-за критической ситуации с коронавирусом. Все доступные запасы кислорода в стране, в том числе и которые используют на верфях для утилизации судов, перенаправлены в больницы, поскольку бОльшая часть смертей, связанных с коронавирусом (на 4 мая это 218 тыс. случаев) в стране, стала результатом нехватки кислорода. В настоящее время в стране зафиксировано более 20 млн зараженных. По оценкам экспертов, официальное количество умерших далеко от реальности, сообщает Seatrade Maritime News.

Резкое увеличение числа зараженных коронавирусом в соседних Бангладеш и Пакистане также препятствует утилизации судов и негативно сказывается на смене экипажей судов, проданных на слом «как есть» и доставленных на разделочные верфи. По данным GMS, крупнейшего покупателя списанных судов за наличные, экипажам таких судов запрещено перемещение.

Власти Турции также ввели полный запрет на передвижения и ввели изоляцию до 17 мая, что тоже сказывается на рынке.

В то же время, по данным GMS, ориентировочные цены на переработку держатся на высоком уровне. Лидерами рынка остаются судоразделочные верфи Бангладеш. Цена балкера на слом — $ 500/LDT (за каждую тонну чистого металла), танкера — $ 510/LDT, контейнеровоза — $ 520/LDT.

Пакистанские переработчики обычно платят на 10 долларов меньше за слом всех видов судов, а индийские — еще на 10 долларов меньше. Цены в Турции составляют 250, 255 и 260 долларов соответственно.

Одной из примечательных продаж за последнее время судов на слом специалисты считают плавучую установку по добыче, хранению и отгрузки нефти (FPSO) Berge Helene длиной 372 м за 16 млн долларов. Она будет утилизирована в Индии на «зеленой» судоразделочной верфи.