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Контейнер с медицинским грузом в Индию за один доллар
04.05.2021

Контейнер с медицинским грузом в Индию за один доллар

    • В связи с высокими темпами распространения коронавируса в Индии ZIM намерен поддержать усилия индийского правительства в борьбе против инфекции.

    «На фоне ковид-катастрофы в Индии руководство ZIM решило действовать солидарно со своими сотрудниками, клиентами, их семьями и друзьями в этой стране. ZIMпринял решение транспортировать любой контейнер с кислородом медицинского класса (кислородные баллоны, портативные кислородные генераторы и концентраторы кислорода) в Индию за символическую плату, в размере одного доллара США», — сообщили SeaNews в ZIM.

    «В это трудное время я хотел бы передать наши наилучшие пожелания крепкого здоровья всем нашим сотрудникам в Индии и их близким. Мы признаем и ценим вашу приверженность и самоотверженность перед лицом экстремальных трудностей. Будьте сильными. Мы искренне надеемся, что скоро наступят лучшие дни», — сказал президент и CEO ZIM Эли Гликман.


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