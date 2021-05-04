Контейнер с медицинским грузом в Индию за один доллар

В связи с высокими темпами распространения коронавируса в Индии ZIM намерен поддержать усилия индийского правительства в борьбе против инфекции.

«На фоне ковид-катастрофы в Индии руководство ZIM решило действовать солидарно со своими сотрудниками, клиентами, их семьями и друзьями в этой стране. ZIMпринял решение транспортировать любой контейнер с кислородом медицинского класса (кислородные баллоны, портативные кислородные генераторы и концентраторы кислорода) в Индию за символическую плату, в размере одного доллара США», — сообщили SeaNews в ZIM.

«В это трудное время я хотел бы передать наши наилучшие пожелания крепкого здоровья всем нашим сотрудникам в Индии и их близким. Мы признаем и ценим вашу приверженность и самоотверженность перед лицом экстремальных трудностей. Будьте сильными. Мы искренне надеемся, что скоро наступят лучшие дни», — сказал президент и CEO ZIM Эли Гликман.