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С начала пандемии отменены почти тысяча рейсов на двух трейдах
06.05.2021

С начала пандемии отменены почти тысяча рейсов на двух трейдах

    • С начала 2020 года контейнерные линии отменили 919 рейсов на трейде Азия – Европа и на транстихоокеанском трейде. Такие данные приводит Seatrade Maritime News со ссылкой на отчет Sea Intelligence.

    «Отмены рейсов начались с 4 недели 2020 года, когда влияние пандемии впервые начало ощущаться в Китае, — говорится в отчете. – Пик отмены рейсов наблюдался в марте, мае и августе».

    Отмечается, что тренд на единичные отмены рейсов с августа прошлого года сменился на массовые отмены еженедельных рейсов.

    «В сентябре 2020 года появилась новая модель – стабильный уровень отмены рейсов на двух трейдах. Эта тенденция все еще наблюдается», – отмечают в Sea Intelligence.

    Главная причина отмены рейсов до августа 2020 года – резкое падение спроса на фоне пандемии, в августе отмены были связаны с празднованием китайской Золотой недели, а в этом году с загруженностью портов и с кризисом со сменой экипажей, плюс были случаи простоев из-за поломки судов.

    «Все это говорит о том, что по крайней мере часть отмененных рейсов в настоящее время является результатом оперативной необходимости – просто нет другого выбора: нет свободного судна и никакой ему замены», – резюмируют в Sea Intelligence.


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