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30.04.2021

Влияет ли размер контейнеровоза на точность соблюдения расписания?

    • Инцидент с посадкой на мель «Ever Given» дал очередной повод задуматься, не является ли гигантский размер мегаконтейнеровозов дополнительным фактором риска с точки зрения соблюдения линейного расписания. Аналитики Sea-Intelligence подняли статистику, чтобы с цифрами в руках доказать – нет, и даже наоборот.

    Так, по данным за 2018-2019 годы, суда вместимостью 22,5 тыс. TEU и выше, занятые на трейде Азия – Северная Европа, демонстрировали наивысший в сравнении с контейнеровозами других типоразмеров индекс точности соответствия расписанию – 95,1%.

    В 2018 году наибольшая точность соблюдения расписания между Азией и Северной Европой, 84,4%, отмечалась у судов средней по нынешним временам вместимости, – от 10 тыс. до 12,5 тыс. TEU. У контейнеровозов вместимостью от 15 тыс. TEU и выше точность соблюдения расписания была ниже, однако в сегментах от 15 тыс. до 17,5 тыс. и от 1,5 тыс. до 20 тыс. TEU она все равно была выше, чем в сегменте вместимостью от 12,5 тыс. до 15 тыс. TEU.

    На трейде Азия – Средиземноморье среди судов вместимостью свыше 10 тыс. TEU индекс точности соблюдения расписания в 2019 увеличивался по мере увеличения вместимости. При этом контейнеровозы вместимостью от 20 тыс. до 22,5 тыс. и 23 тыс. TEU демонстрировали наивысший показатель – 100% соответствия расписанию.

    В 2018 году самые высокие индексы соответствия расписанию между Азией и Средиземноморьем, по данным Sea-Intelligence, были также у самых больших из задействованных на этом трейде судов – 85,2% в сегменте от 17,5 тыс. до 20 тыс. и 84,2% в сегменте от 20 тыс. до 22,5 тыс. TEU.

    На других трейдах совсем уж мегаконтейнеровозы не работают.


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