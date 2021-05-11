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Гамбург принял первый мегаконтейнеровоз с увеличенной осадкой
11.05.2021

Гамбург принял первый мегаконтейнеровоз с увеличенной осадкой

    • После завершения первого этапа дноуглубительных работ на судоходном канале Эльба порт Гамбург впервые принял контейнеровоз типа Megamax с увеличенной осадкой.

    Первым судном класса Megamax, которое прошло по недавно расширенному и углубленному судоходному каналу на Эльбе, стал контейнеровоз «CMA CGM Jacques Saadé» вместимостью 23 тыс. TEU, сообщает пресс-служба порта Гамбург.

    При прохождении канала «CMA CGM Jacques Saadé» теперь может использовать дополнительные 90 см осадки и перевозить за один рейс в Гамбург примерно на тысячу контейнеров больше, чем ранее, отмечают в порту.

    «Это историческая веха и для группы CMA CGM, и для порта Гамбург. Теперь у нас есть оптимальные условия для приема крупнейших контейнеровозов в мире», – сказал CEO Администрации порта Гамбург Йенс Майер.

    «Завершение корректировки фарватера на Нижней и Внешней Эльбе теперь позволяет проходить на участке перед Гамбургом не просто более крупным судам, но и с бОльшей осадкой. Это отличный сигнал для клиентов нашего порта. Судоходные компании теперь могут полностью использовать новую глубину и ширину Эльбы», – отметил Аксель Маттерн, CEO Hafen Hamburg Marketing.

    По данным порта, фарватер реки расширен до 385 м на участке длиной 8 км между городами Ведель и Бланкенезе. Теперь фарватер одновременно безопасно могут проходить суда суммарной шириной 104 м. Ранее это показатель составлял 90 м.


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