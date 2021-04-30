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Танкерный флот стареет
30.04.2021

Танкерный флот стареет

    • Более 25% мирового танкерного флота к 2023 году достигнет 20-летнего возраста.

    По данным VesselsValue, на которые ссылается Offshore Energy, в настоящее время из 13,2 тыс. танкеров более 3 тыс. судов имеют возраст 20 лет и более. 570 судов достигли 18-19 лет.

    Наибольшая доля среди судов старше 18 лет приходится на танкеры Handy/MR, за ними следуют типоразмеры VLCC, Aframax и Suezmax.

    «Ожидалось, что снижение спроса на нефть, вызванное пандемией COVID-19, приведет к сокращению суммарной вместимости мирового танкерного флота, поскольку владельцы прогнозировали утилизацию старого тоннажа, – пишет Offshore Energy. – Пандемия сильно повлияла на объемы утилизации судов: из-за запретов и ограничений утилизация судов в Азии были приостановлены. Однако высокие цены на сталь и экологические требования побуждают судовладельцев быстрее отправлять суда на слом».

    По данным Clarksons, несмотря на то, что с начала прошлого года объем утилизации судов увеличивается, за январь-февраль этого года ушли на слом два танкера-челнока и два танкера Aframax суммарным дедвейтом 450 тыс. тонн. По данным BIMCO, в декабре 2020 года было утилизировано танкеров суммарным дедвейтом 1,1 млн тонн.

    «Гонка за и без того дефицитными грузами уже началась, и конкуренция усиливается, поскольку танкеры VLCC, забронированные под плавучие хранилища нефти, возвращаются на рынок, – поясняют в Offshore Energy. – Рыночные условия, вероятно, станут сложными, поскольку пандемия продолжает оказывать влияние на спрос на нефть. Полное восстановление танкерного рынка ожидается после нормализации запасов нефти и восстановления мировой экономики, когда спрос на нефть достигнет доковидного уровня».

    По некоторым оценкам это должно произойти в ближайший год.

    Что касается перспектив спроса на танкеры, то, несмотря на растущий спрос на более экологичную энергетику будущего, Gibson Shipbrokers прогнозируют, что танкеры останутся востребованными.

    «Нефть создала современный мир, в котором мы живем, поиск замены черному золоту и многим вещам, которые оно может дать, будет трудным процессом, – отмечают в Gibson Shipbrokers. – Этот процесс сейчас, кажется, набирает обороты, но, несмотря на все это, прямая замена появится не раньше, чем через поколение. Это означает, что в ближайшие десятилетия спрос на нефть, нефтепродукты и танкеры будет сохраняться, даже если в какой-то момент отрасли придется смириться со снижением абсолютного спроса».


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