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Корея получила заказ на строительство четырех LPG-танкеров
29.04.2021

Корея получила заказ на строительство четырех LPG-танкеров

    • Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получила заказа на строительство LPG-танкеров. Стоимость контракта оценивается в 329 млн долларов. Как сообщает Yonhap со ссылкой на KSOE, заказчики судов – азиатская и либерийская компании.

    Вместимость каждого LPG-танкера составит 86 тыс. куб.м, поставки судов планируется с начала 2023 года.

    Новые контракты KSOE подписаны на фоне ожидания значительного роста мировых заказов на перевозки сжиженного нефтяного газа в ближайшем будущем.

    По данным Clarkson Research Service, ожидается, что в этом году объем заказов на LPG-танкеры вырастет на 9%, до 48 судов. В 2021 году прогнозируется строительство до 58  судов.


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