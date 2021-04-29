Корея получила заказ на строительство четырех LPG-танкеров

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получила заказа на строительство LPG-танкеров. Стоимость контракта оценивается в 329 млн долларов. Как сообщает Yonhap со ссылкой на KSOE, заказчики судов – азиатская и либерийская компании.

Вместимость каждого LPG-танкера составит 86 тыс. куб.м, поставки судов планируется с начала 2023 года.

Новые контракты KSOE подписаны на фоне ожидания значительного роста мировых заказов на перевозки сжиженного нефтяного газа в ближайшем будущем.

По данным Clarkson Research Service, ожидается, что в этом году объем заказов на LPG-танкеры вырастет на 9%, до 48 судов. В 2021 году прогнозируется строительство до 58 судов.