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«Павел Леонов» завершил ходовые испытания
23.04.2021

«Павел Леонов» завершил ходовые испытания

    • Грузопассажирский паром проекта PV22 «Павел Леонов», построенный на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге успешно завершил ходовые испытания, сообщает пресс-служба ОСК.

    В ходе мероприятий проверены технические характеристики судна, работа систем и оборудования. В испытаниях приняли участие 56 специалистов: сдаточная команда завода, представители заказчика, специалисты российского морского регистра судоходства. Программа испытаний парома полностью выполнена. В настоящее время на судне проводится ревизия, после которой его передадут заказчику. В ближайшем времени паром отправится в порт приписки «Корсаков».

    «Павел Леонов» – второе судно проекта PV22, построенное на Невском ССЗ. Паромы предназначены для перевозки до 146 пассажиров, транспортировки грузов, включая рефрижераторные и опасные грузы в упаковке (объем трюма – 895 куб. м), перевозки 24 контейнеров и 6 легковых автомобилей. На судне обеспечены условия для людей с ограниченными физическими возможностями, включая специальную каюту.

    Строительство судов осуществляется по заказу АО «Сахалинлизингфлот» в рамках программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016 — 2025 годы».


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