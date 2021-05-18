DFDS зафрахтовал у Stena RoRo паром E-Flexer

Stena RoRo приняла в эксплуатацию грузопассажирский паром «Côte d’Opale» серии E-Flexer. Судно построено в Китае на верфи CMI Jinling и передано заказчику на полтора месяца раньше запланированного срока. Это пятое судно серии E-Flexer из девяти, заказанных Stena RoRo.

Паром передан DFDS, с которым в 2018 году Stena RoRo подписала долгосрочный тайм-чартерный договор.

Длина «Côte d’Opale» составляет 214 м, ширина – 27,8 м, осадка – 6.4 м, грузовместимость – 3,1 тыс. л.м, 120 автомобилей, пассажировместимость – 1 тыс. чел.

«Côte d’Opale» будет обслуживать паромную линию Дувр – Кале. Носовая и кормовая части спроектированы так, чтобы соответствовать причальным сооружениям в обоих портах. Кроме того, суда E-Flexer оснащены третьим носовым подруливающим устройством для облегчения маневрирования в порту.

В настоящее время «Côte d’Opale» отправляет в свой первый рейс в Европу.