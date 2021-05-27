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Паромные операторы обменяются слотами на перевозках через Ла-Манш
27.05.2021

Паромные операторы обменяются слотами на перевозках через Ла-Манш

    • DFDS и P&O Ferries заключили договор о фрахтовании мест на судах (space-charter) на паромном маршруте Дувр – Кале. По информации DFDS, объединение усилий двух компаний позволит сократить время ожидания водителей и оптимизировать судопоток через жизненно важную торговую артерию между Великобританией и Евросоюзом.

    Водители грузовых автомобилей, прибывая в Дувр или Кале, смогут воспользоваться любым доступным рейсом обеих паромных компаний. Это обеспечит клиентам бОльшую гибкость, сократит время ожидания в порту и сэкономит клиентам до 30 минут общего времени в пути, учитывая, что суда отходят каждые 36 минут.

    В соответствии с соглашением, места на паромах будут распределяться, при этом вся коммерческая деятельность полностью остается прерогативой каждого из операторов, уточняют в DFDS.

    Новое соглашение касается только грузовиков и не будет распространяться на рейсы по маршруту Дувр – Дюнкерк, на котором работает исключительно DFDS.

    По данным DFDS, в течение года обе паромные компании перевозят через Ла-Манш более 2,5 млн грузовиков, что делает его самым оживленным торговым маршрутом между Великобританией и Европой.


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