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Подписано концессионное соглашение по Поронайску
07.06.2021

Подписано концессионное соглашение по Поронайску

    • В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума 4 июня было подписано концессионное соглашение о создании и эксплуатации объектов инфраструктуры многофункционального грузового района морского порта Поронайск (Сахалин) между Федеральным агентством морского и речного транспорта и ООО «Многофункциональный грузовой район». Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, свои подписи под документом поставили руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев и генеральный директор ООО «МГР» Алексей Ферт.

    Соглашение заключено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2021 № 740.

    Концессионным соглашением предусматривается создание новой современной инфраструктуры морского порта Поронайск, в том числе объектов федеральной собственности, искусственных земельных участков, а также базы портофлота, портовой базы снабжения (мощность 0,5 млн тонн), угольного терминала (5 млн тонн), бункеровочнго терминала (0,2 млн тонн), нефтяного терминала (5,5 млн тонн) и терминала газового конденсата (2,8 млн тонн). Совокупная мощность этих терминалов составит 14 млн тонн.

    Объект включен в федеральный проект «Развитие морских портов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

    Совокупный объем инвестиций составляет около 35 млрд рублей, в том числе капитальный грант (средства федерального бюджета) – 3,964 млрд рублей.

    Фото: Росморречфлот


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