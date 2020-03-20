Tallink начал грузоперевозки с Германией

Tallink задействовал три парома для обеспечения бесперебойности грузоперевозок в условиях угрозы распространения коронавируса между Эстонией, Финляндией, Швецией и Западной Европой.

«C 19 марта паром «Star» будет временно курсировать между Эстонией и Германией по маршруту Палдиски – Засниц. Заказчиком транспортных услуг является министерство экономики и коммуникаций Эстонской Республики», – говорится в сообщении компании.

Вместимость парома «Star» составляет порядка 100 грузовых и 10 легковых автомобилей. В Tallink подчеркивают, что пассажиры будут допускаться на борт судна только при наличии автомобиля. При сборке груза предпочтение будет отдаваться продовольственным товарам и медикаментам.

На маршруте Финляндия – Швеция с 19 марта задействованы паромы «Baltic Princess» и «Galaxy». Линия будет работать только на грузоперевозки. Суда будут совершать по одному рейсу в день.