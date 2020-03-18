В Керчи построят грузопассажирский паром для Камчатки

В Керчи прошла торжественная закладка киля грузопассажирского судна, которое свяжет Камчатку с дальневосточными портами. Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, решение о необходимости строительства морского парома принял президент РФ Владимир Путин.
«Судно обеспечит регулярное морское сообщение между портами Дальнего Востока: Камчатского края, Сахалинской области и Приморского края. Для Камчатки сегодня строится много судов разного типа и назначения: боевые корабли, подводные лодки, гражданский флот, рыболовецкие суда. Мы строим в Калининграде, в Приморье, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, и мне очень приятно, что на судостроительной карте Камчатки появился город Керчь, где будет построен первый паром такого типа. Порядка тридцати лет между дальневосточными субъектами не было регулярного пассажирского морского сообщения, и благодаря решению нашего президента и усилиям заводчан нам удастся изменить ситуацию в интересах наших жителей», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Финансирование строительства производится за счет средств федерального бюджета в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие транспортной системы России».
Технические характеристики парома проекта CNF22:
- тип судна: автомобильно-пассажирский паром;
- назначение судна: перевозка пассажиров, перевозка колесной техники; район плавания – неограниченный; основной район эксплуатации: Японское, Охотское и Берингово моря, включая острова Курильской гряды и прилегающие участки Тихого океана.
- главные размерения судна: длина наибольшая – 119,72 м, ширина габаритная – 17,91 м, осадка – 4,5 м, максимальная мощность – ГД2×3480 кВт, скорость экономического хода – 15 узлов, экипаж и обслуживающий персонал – 48 человек, пассажиры – 150 человек.
- грузовместимость судна: только грузовых автомобилей с 20-футовым контейнером и длиной автопоезда до 11 м – 28 единиц, только легковых автомобилей – до 78 единиц, только 20-футовых контейнеров – 40 единиц и дополнительно 20 легковых автомобилей, только 40-футовых контейнеров – 20 единиц и дополнительно 20 легковых автомобилей.