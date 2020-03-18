В Керчи построят грузопассажирский паром для Камчатки

В Керчи прошла торжественная закладка киля грузопассажирского судна, которое свяжет Камчатку с дальневосточными портами. Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, решение о необходимости строительства морского парома принял президент РФ Владимир Путин.

«Судно обеспечит регулярное морское сообщение между портами Дальнего Востока: Камчатского края, Сахалинской области и Приморского края. Для Камчатки сегодня строится много судов разного типа и назначения: боевые корабли, подводные лодки, гражданский флот, рыболовецкие суда. Мы строим в Калининграде, в Приморье, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, и мне очень приятно, что на судостроительной карте Камчатки появился город Керчь, где будет построен первый паром такого типа. Порядка тридцати лет между дальневосточными субъектами не было регулярного пассажирского морского сообщения, и благодаря решению нашего президента и усилиям заводчан нам удастся изменить ситуацию в интересах наших жителей», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Финансирование строительства производится за счет средств федерального бюджета в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

Технические характеристики парома проекта CNF22: