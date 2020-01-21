Первый построенный в России Aframax сдадут осенью

Строительство головного судна в серии танкеров класса Aframax, заложенного на стапеле судостроительного комплекса «Звезда», вошло в завершающую стадию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Серия танкеров типа Aframax включает 12 судов. Сейчас в цехах и на стапеле предприятия изготавливают и собирают секции первых четырех. По словам вр.и.о. директора АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Константина Лаптева, по контракту первый танкер должны спустить на воду в мае, сдать – в сентябре-октябре. «Но мы постараемся выполнить работы с опережением», – сказал он.

Собственный вес судна – 25 тысяч тонн. Для спуска танкера на воду, его загрузят балластом – еще 10 тысячами тонн воды. «Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе, его водоизмещение – 114 тысяч тонн, длина – 258 метров, ширина – 46 метров», – подчеркнул К.Лаптев.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)