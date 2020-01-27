Wärtsilä поставит СПГ-двигатели для судов Ro-Lo

Компания Spliethoff, голландское подразделение финской Bore Group, построит три судна Ro-Lo, работающих на СПГ, на китайской верфи WuHu Shipyard.

Поставку основного оборудования для судов длиной 120 м осуществит Wärtsilä, с которой уже подписан контракт. В частности, суда будут оснащены двухтопливными двигателями, гребным винтом, а также системами Wärtsilä ProTouch controls и Eco Control.

Суда с ледовым классом 1A по финско-шведской классификации будут зафрахтованы финской деревообрабатывающей компанией UPM и задействованы в Балтийском и Северном морях. Их сдача в эксплуатацию планируется на середину 2021 года.