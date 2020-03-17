COSCO Shipping помогает Италии пережить коронавирус

COSCO Shipping организовала отправку в Италию медицинских изделий в качестве благотворительной помощи. Партия из 50 тыс. масок и 200 защитных медицинских костюмов общей стоимостью 65 тыс. долларов отправлена самолетом из Шанхая.

«Италия столкнулась с нехваткой медикаментов и медицинских изделий на фоне вспышки коронавируса в стране. Чтобы обеспечить доставку необходимого груза в Италию, COSCO Shipping Air Freight связалась с несколькими авиакомпаниями и выбрала самый удобный из доступных рейсов с учетом их ограничения. Персонал COSCO Shipping быстро сработал в части таможенного декларирования, упаковки и проверки безопасности», – сообщает пресс-служба COSCO Shipping.

«Многие иностранные партнеры COSCO Shipping поддержали Китай в самый тяжелый период эпидемии. Их помощь помогла пережить трудные времена. Теперь наша очередь сделать все возможное, чтобы помочь другим странам преодолеть кризис», – отмечают в компании.

По данным COSCO Shipping, всего в январе-феврале в рамках обеспечения жизнедеятельности в условиях коронавируса компания перевезла 190 млн тонн груза, в том числе 50 млн тонн угля, руды, нефтепродуктов и СПГ для внутреннего и внешнего рынков. Кроме того, по состоянию на начало марта COSCO Shipping обеспечила доставку 18,2 млн масок, 2,3 млн защитных медицинских костюмов, 7,7 млн пар медицинских перчаток, 130 тыс. тонн других медицинских изделий и защитных средств.