Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
COSCO Shipping помогает Италии пережить коронавирус
17.03.2020

COSCO Shipping помогает Италии пережить коронавирус

    • COSCO Shipping организовала отправку в Италию медицинских изделий в качестве благотворительной помощи. Партия из 50 тыс. масок и 200 защитных медицинских костюмов общей стоимостью 65 тыс. долларов отправлена самолетом из Шанхая.

    «Италия столкнулась с нехваткой медикаментов и медицинских изделий на фоне вспышки коронавируса в стране. Чтобы обеспечить доставку необходимого груза в Италию, COSCO Shipping Air Freight связалась с несколькими авиакомпаниями и выбрала самый удобный из доступных рейсов с учетом их ограничения. Персонал COSCO Shipping быстро сработал в части таможенного декларирования, упаковки и проверки безопасности», – сообщает пресс-служба COSCO Shipping.

    «Многие иностранные партнеры COSCO Shipping поддержали Китай в самый тяжелый период эпидемии. Их помощь помогла пережить трудные времена. Теперь наша очередь сделать все возможное, чтобы помочь другим странам преодолеть кризис», – отмечают в компании.

    По данным COSCO Shipping, всего в январе-феврале в рамках обеспечения жизнедеятельности в условиях коронавируса компания перевезла 190 млн тонн груза, в том числе 50 млн тонн угля, руды, нефтепродуктов и СПГ для внутреннего и внешнего рынков. Кроме того, по состоянию на начало марта COSCO Shipping обеспечила доставку 18,2 млн масок, 2,3 млн защитных медицинских костюмов, 7,7 млн пар медицинских перчаток, 130 тыс. тонн других медицинских изделий и защитных средств.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2020
    IMO закрыла штаб-квартиру
    Штаб-квартира Международной морской организации (IMO) закрыта на два дня – 12 и 13 марта. Такое решение принято на […]
    IMOкоронавирусМеждународная морская организацияштаб-квартира
    0
    11.03.2020
    Коронавирус добивает контейнерные линии
    Корейская Heung-A Shipping объявила себя неплатежеспособной и намерена реструктуризировать задолженность перед кредиторами, главным из которых является Корейский банк […]
    БанкротствоКонтейнерная линияКореякоронавирус
    0
    09.01.2020
    Второй конвенциональный газовоз MOL для «Ямал СПГ»
    На китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding прошла церемония имянаречения второго конвенционального газовоза СПГ, построенного для MOL и China COSCO […]
    COSCOMOLГазовозНовострой
    0
    11.02.2020
    Сколько линии теряют на коронавирусе
    Убытки судоходных линий от коронавируса составляют 350 млн долларов в неделю. Такие данные приводит датское аналитическое агентство Sea-Intelligence. […]
    TEUАзия - ЕвропавспышкаКитай
    0
    17.02.2020
    COSCO Shipping помогает Китаю пережить коронавирус
    Благотворительный фонд COSCO Shipping пожертвовал 4,3 млн долларов Благотворительному фонду Уханя, а также 430 тыс. долларов – обществу […]
    China COSCO ShippingCOSCOАвтоперевозкиБлаготворительность
    0
    28.01.2020
    Cosco возобновляет перевозки нефти
    Cosco Shipping Energy Transportation (CSET ), танкерный оператор в составе китайской корпорации Cosco, возобновляетперевозки в Атлантическом бассейне. Как сообщает Lloyd’s List […]
    COSCOНефтьСанкции
    0
    02.03.2020
    SM Line сокращает зарплату из-за коронавируса
    Корейская SM Line сообщила о намерении сократить заработную плату руководящему составу компании на 10%. В SM Line объясняют […]
    SM Lineкоронавирусмерысокращение зарплаты
    0
    12.03.2020
    Новый склад на погранпереходе Гродеково
    Новый склад площадью свыше 7 тыс. кв. м запущен в работу на грузовом терминале станции Гродеково Дальневосточной железной […]
    ГродековоДальний Востокжд станцияЖелезная дорога
    0
    29.01.2020
    ICS дает рекомендации по коронавирусу
    Международная палата судоходства (ICS) дала рекомендации в связи с угрозой распространения коронавируса. «Они отражают рекомендации Всемирной организации здравоохранения […]
    Всемирная организация здравоохраненияКитайМеждународная палата судоходстваморяки
    0
    09.01.2020
    OCEAN Alliance подписал Day 4 Product
    Члены OCEAN Alliance, куда входят CMA CGM Group, COSCO Container Lines, Evergreen и OOCL, подписали документ Day 4 […]
    CMA CGMCOSCOEvergreenOCEAN Alliance
    0
    07.02.2020
    Новый сервис на трансатлантическом трейде
    Ocean Network Express (ONE), COSCO Shipping Lines, OOCL и Yang Ming запускают новый еженедельный сервис на трансатлантическом трейде. […]
    COSCOONEOOCLYang Ming
    0
    04.02.2020
    Контейнероборот китайских портов
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КитайКонтейнерооборот
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.03.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.03.2020 Контейнерооборот Дальневосточного бассейна
    16.03.2020 Контейнерооборот лидеров
    16.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    16.03.2020 Коронавирус оставил контейнеровозы без работы
    13.03.2020 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ