Пенелопа Круз стала крестной матерью круизного лайнера

В итальянском порту Савона прошла церемония имя наречения круизного лайнера. Крестной матерью судна, получившего название «Costa Smeralda», стала актриса Пенелопа Круз. Судно принадлежит Costa Group, куда входят Costa, AIDA Cruises и Carnival Asia.

Круизный лайнер построен на финской верфи Meyer Turku. Благодаря «зеленым» технологиям, позволяющим значительно сократить выбросы, его прозвали «путешествующим умным городом». Двигатели круизника работают на СПГ. Кроме того, он оснащен опреснительными установками и интеллектуальной системой управления расходования энергии.

По информации World Maritime News, Costa Group стала первым в мире круизным оператором, который начал заказывать строительство круизных лайнеров на СПГ. Два из них, «Costa Smeralda» и «AIDAnova», уже начали работу. «Costa Smeralda» задействован на маршруте по Западному Средиземноморью.

Всего Costa Group заказала строительство пяти круизников, работающих на СПГ. Помимо этого, компания планирует построить еще два судна на СПГ до 2023 года. Общие инвестиции составят 6 млн евро.