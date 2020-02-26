Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Пенелопа Круз стала крестной матерью круизного лайнера
26.02.2020

Пенелопа Круз стала крестной матерью круизного лайнера

    • В итальянском порту Савона прошла церемония имя наречения круизного лайнера. Крестной матерью судна, получившего название «Costa Smeralda», стала актриса Пенелопа Круз. Судно принадлежит Costa Group, куда входят Costa, AIDA Cruises и Carnival Asia.

    Круизный лайнер построен на финской верфи Meyer Turku. Благодаря «зеленым» технологиям, позволяющим значительно сократить выбросы, его прозвали «путешествующим умным городом». Двигатели круизника работают на СПГ. Кроме того, он оснащен опреснительными установками и интеллектуальной системой управления расходования энергии.

    По информации World Maritime News, Costa Group стала первым в мире круизным оператором, который начал заказывать строительство круизных лайнеров на СПГ. Два из них, «Costa Smeralda» и «AIDAnova», уже начали работу. «Costa Smeralda» задействован на маршруте по Западному Средиземноморью.

    Всего Costa Group заказала строительство пяти круизников, работающих на СПГ. Помимо этого, компания планирует построить еще два судна на СПГ до 2023 года. Общие инвестиции составят 6 млн евро.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.02.2020
    В мире 175 судов работает на СПГ
    Сегодня в мире полностью на сжиженном природном газе работают 175 судов, еще порядка 350 судов – в стадии […]
    DNV GLSEA/LNGБункеровкаБункеровщик
    0
    07.02.2020
    Газовозы «Совкомфлота» для «Арктик СПГ 2» профинансирует ВЭБ.РФ
    Строительство будет осуществляться на «Звезде»
    Арктик СПГ 2ВЭБ.РФгазовозыКристоф де Маржери
    0
    06.02.2020
    Ледокол «Капитан Хлебников» начал работу в Пригородном
    В порту Пригородное начал работу ледокол «Капитан Хлебников». Судно обеспечивает безопасную навигацию в период ледового сезона для плавания […]
    Газовоззалив Аниваканаллед
    0
    21.01.2020
    В порту Антверпен построят комплекс по бункеровке СПГ
    Cryostar и KC LNG, СПГ-дивизион датской MAKEEN Energy, в сотрудничестве с Fluxys, G & V, Titan LNG и […]
    АнтверпенБункеровкаСПГ
    0
    20.01.2020
    Первый в мире буксир-толкач на СПГ
    Rolls-Royce и канадское конструкторское бюро Robert Allan завершили разработку первого в мире буксира-толкача на сжиженном природном газе, предназначенного […]
    Rolls-RoyceБуксирОборудованиеСПГ
    0
    26.02.2020
    Нефтяной рынок под давлением коронавируса
    Мировой нефтяной рынок страдает от коронавируса – неопределенность в спросе на нефть возрастает. Ранее сообщалось, что спрос со стороны […]
    ГазНефтепродуктыНефтьСПГ
    0
    05.02.2020
    Второй автомобилевоз NYK на СПГ
    NYK заключил контракт с японской верфью Shin Kurushima Dockyard на строительство второго автомобилевоза, работающего исключительно на СПГ. Сдача […]
    NYKАвтомобилевозСПГЯпония
    0
    12.02.2020
    Первый в мире сейнер на СПГ и аккумуляторах
    На верфи Cemre в Турции прошел спуск на воду рыболовного судна «Libas». Это первый в мире сейнер, работающий […]
    аккумуляторыВидеорыболовный траулерСейнер
    0
    27.02.2020
    Контейнерооборот портов Италии
    Итоги 2019
    Только для подписчиков
    2019ИталияКонтейнерооборот
    0
    09.01.2020
    Первые в Японии паромы на СПГ
    Mitsubishi Shipbuilding (входит в Mitsubishi Heavy Industries Group) подписала контракт с MOL на строительство двух паромов. Это первые паромы в […]
    MitsubishiMOLКонтрактпаром
    0
    23.01.2020
    Первый в мире челночный танкер на СПГ сдан
    Samsung Heavy Industries (SHI) сдал в эксплуатацию первый в мире танкер-шаттл с двухтопливным двигателем. Оператор судна – Teekay […]
    Samsung Heavy IndustriesTeekayСеверное мореСПГ
    0
    10.02.2020
    Всю дорогу на СПГ
    MAN Energy Solutions показал суда, на которых установлены разработанные компанией двухтопливные двухтактных двигатели MAN B&W S60ME-GI (-Gas Injection), […]
    MAN АвтомобилевозВидеоСПГ
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.02.2020 Контейнерооборот портов Италии
    26.02.2020 Контейнерооборот Украины
    25.02.2020 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.02.2020 Порты-мультимиллионеры
    25.02.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2020
    21.02.2020 Контейнерооборот Южной Кореи
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ