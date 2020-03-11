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Порт Роттердам
11.03.2020

Порт Роттердам: доходы и расходы

    • Администрация порта Роттердам опубликовала финансовый отчет по итогам 2019 года.

    Чистая выручка составила 669,9 млн евро, на 0,9% меньше по сравнению с 2018 годом. Выручка от операций снизилась на 0,1% до 706,6 млн евро.

    Операционные расходы увеличились на 3% до 426,6 млн евро. Операционная прибыль сократилась на 4,5% до 280 млн евро.

    Прибыль до налогообложения была 238,3 млн евро, на 4,4% ниже, чем годом ранее. Налог составил 2,09 млн евро, доход от участия в других организациях соответствовал 2,68 млн долларов, в результате чистая прибыль практически равна прибыли до налогообложения и составляет 238,7 млн евро (-80,3% к 2018 году).

    Кстати, за 2018 год Роттердам показал в отчетности положительную величину налога – как пояснили SeaNews в Администрации порта, эта цифра не отражает каких-либо реальных доходов или денег, полученных от налоговых органов, а возникла вследствие того, что с 2017 года порт Роттердам согласно законодательству ЕС не освобождается от уплаты налогов. 

    «Чтобы рассчитать налогооблагаемую базу, мы сначала должны были наложить налоговую стоимость на активы и обязательства компании. Эта стоимость оказалась существенно выше, чем бухгалтерская стоимость активов и обязательств. Чтобы нивелировать эту разницу, нам пришлось показать в отчете существенный единоразовый неденежный доход. Неденежный – значит, мы не получали никаких денег от голландских налоговых органов, это просто бухгалтерский прием, чтобы привести налоговую стоимость активов в соответствие с бухгалтерской стоимостью», – объяснили в Администрации порта. (прим.: здесь и далее перевод SeaNews, за 100-процентную точность финансовой терминологии не ручаемся).

    Отвечая на вопрос SeaNews, означает ли это, что, чтобы получить реальную чистую прибыль за 2018 год, нужно из опубликованной цифры вычесть этот единоразовый неденежный доход, в Администрации порта ответили: «Нет. Чистая прибыль составляет 1 215 323 евро, но значительная часть этого показателя неденежная, а просто бухгалтерский доход».

    Фото: Администрация порта Роттердам, автор Willem van Kasteren


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