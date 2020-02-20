Российский экспорт черных металлов в физическом выражении по итогам 2019 года снизился на 12,4% и составил 40,6 млн тонн. По данным ФТС, в стоимостном выражении их экспорт также снизился на 22,3% – до 18,1 млрд долларов.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено порядка 14,7 млн тонн. Это на 7,7% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт снизился на 23,4% — до 6,1 млрд долларов.

В декабре этого года по экспорту полуфабрикатов из железа и нелегированной стали наблюдается снижение и к декабрю 2018 года (-17,3%) и к ноябрю 2019 года (-2,6%), до чуть более 1,3 млн тонн. Доходы от их экспорта снизились относительно декабря 2018 года на 34,4% и к ноябрю 2018 года – на 4,4% (до 473,1 млн долларов).

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-декабре 2019 года на 16,8% меньше, чем годом ранее, их объем составил 6,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился на 24,8% до 3,8 млрд долларов.

Объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали по итогам декабря составил 544,3 тыс. тонн (-29,3% к декабрю 2018 и -13,4% к ноябрю 2019). Доходы снизились и к декабрю 2018 года (-37,4%), и к ноябрю 2019 года (-11,6%) –до 269,6 млн долларов.

Объем экспорта чугуна за 2019 год снизился по сравнению с 2018 годом на 26,4% и составил 4,3 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна сократились на 33,2% до более 1,4 млрд долларов.

В декабре экспорт чугуна составил 231,6 тыс. тонн. Это на 68,9% ниже уровня декабря 2018 года и на 31,6% меньше показателя ноября 2019 года. Доходы от экспорта чугуна также упали к декабрю 2018 года на 74,5% и на 25,4% к ноябрю 2019 года – до 69 млн долларов.

Ферросплавов за 12 месяцев было вывезено 813,6 тыс. тонн (+0,3%) на сумму 1,2 млрд долларов (-10,1%).

В отчетном месяце объемы экспортированных ферросплавов сократились к декабрю 2018 года на 3,2% и на 16,9% к ноябрю 2019 года, до 58,4 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт ферросплавов составил 81,9 млн долларов (-25,4% к декабрю 2018 и -24,1% к ноябрю 2019).