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«Евросиб» удвоил объемы
04.02.2020

«Евросиб» удвоил объемы

    • По итогам 2019 года объем контейнерных грузов ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» составил 145 тыс. TEU, что в 2,2 раза превышает уровень предыдущего года. Положительная динамика достигнута на внутрироссийских и экспортно-импортных направлениях перевозок.

    Наибольшего роста удалось добиться в сегменте импортных грузов – объемы выросли в три раза, составив 21 тыс. TEU. Основным драйвером стал запуск регулярного сервиса из Владивостока в Москву и увеличение доли «Евросиб» в сухопутном импорте через Монголию, пояснили SeaNews в компании.

    Экспорт составил 40,7 тыс. TEU. По сравнению с 2018 годом показатель увеличился в 2,5 раза. Рост обусловлен созданием новых сервисов, в том числе по перевозке пиломатериалов из Красноярского края в Китай.

    Как и в прежние годы, большая часть контейнерных грузов была обеспечена внутрироссийскими перевозками, объем по этому направлению увеличился более чем в два раза, до 69 тыс. TEU. Рост показателя стал возможен благодаря усилению присутствия компании в столичном регионе и расширению клиентской базы. 

    В течение 2019 года «Евросиб» сформировал 961 контейнерный поезд, что почти в 2,3 раза выше показателя предыдущего года. В декабре отчетного периода компания впервые отправила более 150 поездов собственного формирования. На динамику объемов положительно повлияло увеличение парка фитинговых платформ, что расширило возможности для разработки новых маршрутов и оптимизации планирования перевозок.

    В рамках реализации стратегии компания инвестирует в реконструкцию опорного терминала в Новосибирске и   приобретение фитиновых платформ. К концу 2019 года парк для перевозки контейнеров составил 3 250 единиц, рост к предыдущему году – 3,5 раза.


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