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OOCL увеличил объемы и выручку
28.01.2020

OOCL увеличил объемы и выручку


    • OOCL опубликовала неаудированные финансовые и операционные показатели за четвертый квартал и весь 2019 год.

    По итогам последнего квартала объем перевозок объем перевозок увеличился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,8 млн TEU.

    Наиболее существенный рост произошел на трансатлантическом трейде – на 12,7% до 121,9 тыс. TEU. Перевозки на трейде Азия – Европа увеличились на 8,7% до 365,1 тыс. TEU, на внутриазиатско-австралийском – на 5,9% до 815,8 тыс. TEU. На транстихоокеанском направлении объемы снизились на 1,1% и составили 495,8 тыс. TEU.

    Провозная способность увеличилась в сравнении с четвертым кварталом 2018 года на 2,6%. Загрузка судов был на 1,8% выше, чем годом ранее. Средняя выручка с одного TEU сократилась на 2,4%.

    Суммарная выручка за квартал выросла на 3,8% до 1,6 млрд долларов. При этом выручка на трансатлантическом направлении выросла на 9,9% до 150,3 млн долларов, на внутриазиатско-австралийском – на 10,8% до 512,4 млн долларов, на трейде Азия – Европа – на 2,6% до 305 млн долларов. На транстихоокеанском трейде произошло снижение на 5,2% до 635,1 млн долларов,

    По итогам всего 2019 года объем перевозок увеличился на 3,8% и составил 6,95 млн TEU. Объемы выросли на всех направлениях: трансатлантическом трейде – на 12% до 477,7 тыс. TEU, на трейде Азия – Европа – на 9,3% до 1,4 млн TEU, на внутриазиатско-австралийском – на 3,1% до 3,1 млн TEU. На транстихоокеанском трейде произошло снижение на 0,4% до 1,97 млн TEU.

    Провозная способность линии по итогам года выросла на 4%, при этом загрузка судов была на 0,1% ниже, чем в 2018 году. Средняя выручка в пересчете на TEU увеличилась на 1,3%.

    Суммарная выручка за год выросла по сравнению с итоговым показателем 2018 года на 5,2% и составила 6,3 млрд долларов. Рост произошел по всем направлениям, на транстихоокеанском трейде он составил 3,1% (до 2,5 млрд долларов), на трейде Азия – Европа – 3,9% (до 1,2 млрд долларов), на трансатлантическом трейде – 15,3% (до 593,2 млн долларов), на внутриазиатско-австралийском – 6,1% (до 1,9 млрд долларов).


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