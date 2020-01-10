Грузооборот российского транспорта

По итогам 11 месяцев 2019 года перевозки грузов российским транспортом выросли на 2%, составив 7,58 млрд тонн.

Рост произошел только за счет увеличения объемов перевозок автомобильным транспортом – плюс 3,7%, до 5,24 млрд тонн.

По данным Росстата, перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 11 месяцами 2018 года сократились на 0,8% (до 1,17 млрд тонн).

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 1,05 млрд тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,7%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-ноябрь 2019 года упал на 15,6%, до 95,9 млн тонн.

Перевозки морским транспортом снизились – на 17,2% до 17,2 млн тонн.

Объем перевозок воздушным транспортом уменьшился по сравнению с показателем января-ноября прошлого года на 3,7% и составил 1,03 млн тонн.

В ноябре в сравнении с предыдущим месяцем увеличились перевозки трубопроводного и воздушного транспорта, по остальным видам транспорта наблюдается отрицательная динамика.