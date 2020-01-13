Мясной импорт

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2019 года в Россию было ввезено 627,8 тыс. тонн мяса и пищевых мясных субпродуктов на сумму 1,6 млрд долларов. В денежном выражении импорт упал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,7%, в физическом – на 8,4%.

БОльшая часть импорта приходится на мясо крупного рогатого скота. По итогам 11 месяцев 2019 года его поставки составили 259,2 тыс. тонн (-17,4%) на сумму 889,7 млн долларов (-22,8%). Средняя стоимость за килограмм была 3,4 доллара.

Поставки свинины в денежном выражении выросли на 54,3% до 229,9 млн долларов, в физическом выражении – на 41,7% до 75,4 тыс. тонн.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы составил 335,2 млн долларов (+2%) и 197,2 тыс. тонн (-2,1%).

Основной страной-поставщиком мяса и пищевых мясных субпродуктов в Россию является Беларусь. В январе-ноябре 2019 года оттуда было вывезено 202,7 тыс. тонн, на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении импорт из Белоруссии составил 478,3 млн долларов (-30,2%).

Поставки из Бразилии увеличились на 97,1% до 157,1 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз мяса и пищевых мясных субпродуктов вырос в 2,6 раза до 453,7 млн долларов.

Из Парагвая было импортировано 95 тыс. тонн мяса и пищевых мясных субпродуктов (-21,6%) на сумму 292 млн долларов (-31%).

Стоит отметить, что основными поставщиками мяса крупного рогатого скота являются Беларусь, Парагвай и Бразилия, свинины – Бразилия, Чили и Аргентина. Баранину и козлятину везут в основном из Новой Зеландии, Австралии и Молдовы. Мясо и субпродукты домашней птицы импортируются из Беларуси и Бразилии.