По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года экспорт рыбы из России составил 1,4 млн тонн (-5,4%) в физическом выражении и 2,7 млрд долларов (-5,2%) в деньгах.

Более 93,4% поставок в физическом выражении и 85,2% в денежном приходится на мороженую рыбу. По итогам января-ноября 2019 года вывоз мороженой рыбы сократился на 5,2% и составил 1,4 млн тонн. В денежном выражении экспорт снизился на 6,8% до 2,3 млрд долларов. При этом около половины отправок в физическом выражении приходится на мороженый минтай, который в основном идет в Китай и Южную Корею. Кроме того, значительную часть экспорта мороженой рыбы составляют треска и лососевые. Мороженая рыба из России поставляется в 48 стран.

Вывоз свежей и охлажденной рыбы в физическом выражении увеличился на 25% до 3 тыс. тонн, в денежном, напротив, снизился на 6,9% до 2,7 млн долларов. При этом ассортиментный ряд продукции в основном представлен карпом и лососевыми. Свежая и охлажденная рыба экспортируется из России в 14 стран. Большая часть продукции завозится в Азербайджан и на Украину.

Значительно увеличились отправки из России живой рыбы. По итогам января-ноября 2019 года экспорт живой рыбы составил 619 тонн (рост в 2,5 раза) на сумму 1 млн долларов (рост в 3,3 раза). В ассортименте преобладают живой карп и лосось. Поставки осуществляются в 7 стран.

В январе-ноябре 2019 года рыба из России поставлялась в 56 стран. Основными странами-получателями были Китай, Южная Корея и Нидерланды.

Экспорт в Китай в физическом выражении увеличился на 1,7% до 924,6 тыс. тонн, в денежном выражении – на 8,3% до 1,2 млрд долларов. БОльшая часть поставок составили мороженый минтай, мороженый тихоокеанский лосось и мороженая треска.

До 298,9 тыс. тонн (-13,6%) и 633,9 млн долларов (-10,4%) сократились поставки в Южную Корею. В экспорте преобладает мороженый минтай.

Поставки рыбы в Нидерланды составили 71,2 тыс. тонн (-24,9%) и 309,2 млн долларов (-17,2%). Более половины экспорта приходилось на мороженую треску.