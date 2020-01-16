Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
охлажденная рыба
16.01.2020

Экспорт рыбы из России


    • Иконка информация о ПОРТСТАТ
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года экспорт рыбы из России составил 1,4 млн тонн (-5,4%) в физическом выражении и 2,7 млрд долларов (-5,2%) в деньгах.

    Более 93,4% поставок в физическом выражении и 85,2% в денежном приходится на мороженую рыбу. По итогам января-ноября 2019 года вывоз мороженой рыбы сократился на 5,2% и составил 1,4 млн тонн. В денежном выражении экспорт снизился на 6,8% до 2,3 млрд долларов. При этом около половины отправок в физическом выражении приходится на мороженый минтай, который в основном идет в Китай и Южную Корею. Кроме того, значительную часть экспорта мороженой рыбы составляют треска и лососевые. Мороженая рыба из России поставляется в 48 стран.

    Вывоз свежей и охлажденной рыбы в физическом выражении увеличился на 25% до 3 тыс. тонн, в денежном, напротив, снизился на 6,9% до 2,7 млн долларов. При этом ассортиментный ряд продукции в основном представлен карпом и лососевыми. Свежая и охлажденная рыба экспортируется из России в 14 стран. Большая часть продукции завозится в Азербайджан и на Украину.

    Значительно увеличились отправки из России живой рыбы. По итогам января-ноября 2019 года экспорт живой рыбы составил 619 тонн (рост в 2,5 раза) на сумму 1 млн долларов (рост в 3,3 раза). В ассортименте преобладают живой карп и лосось. Поставки осуществляются в 7 стран.

     
    Иконка информация о ПОРТСТАТ
    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за ноябрь 2019 года.

    В январе-ноябре 2019 года рыба из России поставлялась в 56 стран. Основными странами-получателями были Китай, Южная Корея и Нидерланды.

    Экспорт в Китай в физическом выражении увеличился на 1,7% до 924,6 тыс. тонн, в денежном выражении – на 8,3% до 1,2 млрд долларов. БОльшая часть поставок составили мороженый минтай, мороженый тихоокеанский лосось и мороженая треска.

    До 298,9 тыс. тонн (-13,6%) и 633,9 млн долларов (-10,4%) сократились поставки в Южную Корею. В экспорте преобладает мороженый минтай.

    Поставки рыбы в Нидерланды составили 71,2 тыс. тонн (-24,9%) и 309,2 млн долларов (-17,2%). Более половины экспорта приходилось на мороженую треску.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2020
    Все порты Финляндии
    Все порты Финляндии совокупно обработали за январь-ноябрь 2019 года 1,491 млн TEU. Это на 0,9% больше аналогичного показателя […]
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    17.01.2020
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам 11 месяцев 2019 года экспортировала порядка 29,2 млн тонн пшеницы и меслина – на 27,4% […]
    2019Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    14.01.2020
    Грузооборот Сайменского канала
    По итогам 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 1053 тыс. тонн различных грузов. Это на 19,2% меньше […]
    2019ГрузооборотСайменский каналсудооборот
    0
    15.01.2020
    «Атомфлот» подвел итоги года
    ФГУП «Атомфлот» подвело итоги работы за 2019 год. За прошлый год атомными ледоколами проведено 510 судов общей валовой […]
    2019Арктик СПГ 2Балтийский заводГыдан
    0
    10.01.2020
    Жд экспорт через порты
    По итогам 2019 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 3,6% и составила […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    14.01.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за декабрь 2019 года — online сервис ПОРТСТАТ […]
    2019АвгустАпрельДекабрь
    0
    10.01.2020
    Грузооборот российского транспорта
    По итогам 11 месяцев 2019 года перевозки грузов российским транспортом выросли на 2%, составив 7,58 млрд тонн. Рост […]
    2019АвтотранспортМорской транспортТранспортный сектор
    0
    17.01.2020
    Контейнерооборот лидеров
    Итоги 2019 года
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    16.01.2020
    Контейнерооборот Гонконга
    209 год
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    16.01.2020
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Ноябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    14.01.2020
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Ноябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    14.01.2020
    Продажи автомобилей остались в негативной зоне
    По итогам 2019 года
    2019АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаПродажи
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    16.01.2020 Правительство РФ ушло в отставку
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.01.2020 Контейнерооборот лидеров
    17.01.2020 Безработные контейнеровозы
    16.01.2020 Контейнерооборот Гонконга
    15.01.2020 Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
    15.01.2020 Прибалтика в TEU
    14.01.2020 Top-25 контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ