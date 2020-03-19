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Самое большое в мире крановое судно
19.03.2020

Самое большое в мире крановое судно

    • 21 марта в порт Роттердам прибудет самого большое в мире полупогружного кранового судна– «Sleipnir». Судно предназначено для установки ветряных турбин в море, демонтажа устаревших нефтяных платформ и строительства новых, а также для выполнения других работ с тяжеловесным и негабаритным грузом в море.

    Длина «Sleipnir» составляет 220 м, ширина – 102 м, вес – 112 тыс. тонн. Оно оснащено двумя кранами грузоподъемностью по 10 тыс. тонн каждый.  рекорд по грузоподъемности среди крановых судов «Sleipnir» побил осенью 2019 года, когда переместил груз массой 15,3 тыс. тонн. Судно может развивать скорость до 20 км/ч. Оно оснащено двухтопливным двигателем и способно работать на СПГ.

    Как сообщает пресс-служба порта Роттердам, «Sleipnir» прибывает в порт Роттердам из Тринидада. Судно будут готовить к работам по демонтажу устаревших буровых платформ в Северном море, которые намечены на конец марта.


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