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Альтернативный Doing Business
06.03.2020

Альтернативный Doing Business

    • В России проведут исследование, альтернативное Doing Business. Такое решение было принято «большой таможенной четверкой бизнеса» – Торгово-Промышленной палатой, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общественным объединением ОПОРА и общественным объединением «Деловая Россия».

    Как рассказали SeaNews в Гильдии профессиональных участников ВЭД «Гермес», которая будет заниматься проведением опроса, необходимость проведения альтернативного исследования вызвана тем, что Всемирный банк не раскрывает детально результаты анкетирования, не сообщает о количестве обработанных анкет и не предоставляет информацию о принципах отбора респондентов и их количестве.

    Российский опрос Doing Business будет проводиться на основе анкет Всемирного банка в строгом соблюдении с его методологией, однако подход к анкетированию будет более открытый, результаты и детали расчетов будут направлены всем респондентам и инициаторам анкетирования и опубликованы в СМИ.

    Анкетирование будет проводиться среди импортеров, таможенных представителей, международных перевозчиков. Результаты опроса будет обрабатывать Гильдия «Гермес», заключения на основании результатов опроса будут принимать на совместном заседании «большой таможенной четверки бизнеса». Выводы альтернативного российского исследования его организаторы передадут во Всемирный банк и опубликуют в СМИ.

    «Мы не знаем, какой результат будет после обобщения всех данных наших респондентов, но уже сейчас можно уверенно сказать, что они отличаются от данных Всемирного банка», – отметили в Гильдии «Гермес». Связано это отчасти с тем, что анкеты Всемирного банка содержат большое количество неадаптированных формулировок, которые респонденты трактуют по-разному и в результате по-разному отвечают на одни и те же вопросы. Отсюда – растущее число недоумений и сомнений в объективности итогов исследования, которые регулярно возникают не только у российских участников рынка и госструктур, но и других стран, в частности, входящих в BRICS.

    Методические рекомендации альтернативного исследования по методике Всемирного банка размещены на сайте Гильдии «Гермес».


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