Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
топ5 стивидоров по контейнерообороту в январе 2020
19.02.2020

ТOP-5 контейнерных терминалов России

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.01.2020
    Безработные контейнеровозы
    За две недели, предшествующие отчетной дате, число и суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов увеличилась. По состоянию на […]
    Только для подписчиков
    2020Безработные контейнеровозы
    0
    04.02.2020
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Декабрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ДекабрьКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    18.02.2020
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокДекабрьКонтейнерооборот
    0
    17.02.2020
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
    После длительных китайских новогодних каникул, продленных из-за вспышки коронавируса, ставки из Китая на всех исследуемых трейдах снизились. Так, […]
    2020Фрахтовые ставки
    0
    12.02.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
      Уважаемые подписчики, Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за январь 2020 года — online сервис ПОРТСТАТ Контейнеры […]
    2020Январь
    0
    11.02.2020
    Сколько линии теряют на коронавирусе
    Убытки судоходных линий от коронавируса составляют 350 млн долларов в неделю. Такие данные приводит датское аналитическое агентство Sea-Intelligence. […]
    TEUАзия - ЕвропавспышкаКитай
    0
    07.02.2020
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 5, 2020
    На 5 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2020БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    28.01.2020
    Первый специализированный ро-ро терминал в Египте
    Построят NYK и Toyota
    NYKToyotaАвтомобилевозЕгипет
    0
    18.02.2020
    ONE вводит дополнительный сбор в связи с коронавирусом
    Из-за задержек на контейнерных терминалах Китая
    K LineMOLNYKONE
    0
    06.02.2020
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь 2020 года снизилась на 1,2% по сравнению […]
    2020ПортыРЖДЭкспорт
    0
    24.01.2020
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту
    2019 год
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПортыСтивидоры
    0
    17.02.2020
    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2020
    На 8 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разноплановая динамика. Так, в порту Роттердам, по данным на 17 […]
    Только для подписчиков
    2020Бункерное топливоБункеровка
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.02.2020 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.02.2020 Контейнерооборот лидеров
    18.02.2020 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    18.02.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.02.2020 Контейнерооборот Ирана
    17.02.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ