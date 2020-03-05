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IMO призывают внести поправки в правила пожарной безопасности на судах
05.03.2020

IMO призывают внести поправки в правила пожарной безопасности на судах

    • Международный союз морского страхования (IUMI) призывает Международную морскую организацию внести поправки в правила пожарной безопасности на судах, в частности, на контейнеровозах.

    Причиной пожаров на борту судов зачастую становятся неверно задекларированный груз, как, например, случилось с контейнеровозом «Yantian Express» 3 января 2019 года. «В отчете о причинах пожара на «Yantian Express» не было сюрпризов, цитирует IUMI американское Freight Waves. – Однако может пройти много лет, прежде чем IMO внесет поправки в правила пожарной безопасности на судах».

    Федеральное бюро расследований морских происшествий Германии (BSU) в феврале этого года заявило том, что наиболее вероятной причиной пожара на «Yantian Express» стал неверно задекларированный груз: в контейнере, к котором начался пожар, находился кокс, а не гранулированный кокс, изначально указанный в декларации. «Разница очевидна. В BSU предполагают, что нельзя исключать вероятности того, что груз задекларировали неверно намеренно. У нас слишком много ошибок в идентификации грузов, – отметил генеральный секретарь IUMI Ларс Ланге. – Много видов груза, намеренно или нет, заявлены неточно и, следовательно, обработаны на борту неправильно. Это может привести к пожару, и этот фактор в большинстве случаев – его первопричина». Он призвал штрафовать грузоотправителей, которые неверно задекларировали груз, инициировать внеплановые проверки груза и внести изменения в правила пожарной безопасности на судах.

    «Суда оснащены системой углекислотного пожаротушения. Но в большинстве случаев, и мы это видим на примере «Yantian Express», она не работает, – сказал Л.Ланге. – Пожарная безопасность на судах нуждается в урегулировании, в том числе и со стороны IMO».

    «В IMO сложные процедуры прохождения поправок, – продолжил он, пояснив, что поправки по пожарной безопасности на судах могут рассмотреть только в начале мае. – Нравится это кому-то или нет, но на утверждение поправок уходит 3-4 года».

    Международная организация морского страхования выпустила доклад под названием «Пожары на контейнеровозах: время действовать». В нем говорилось о тревожной тенденции увеличения количества пожаров на судах и упоминались «Yantian Express», «APL Vancouver», «Grande America», «E.R. Kobe», «KMTC Hong Kong» и «Grande Europa». Эксперты сходятся во мнении, что меры пожарной безопасности, применяемые в настоящее время на судах, малоэффективны. «Никому в голову не приходит построить склад длиной 500 м и шириной 50 м без каких-либо противопожарных отсеков, – продолжил Л.Ланге. – Тогда почему этого нет на борту судов? Такие отсеки, например, можно создать и на контейнеровозах. В этом случае мы сможем избежать того, что при пожаре, начавшемся в одном контейнере, выгорает от 30% до 70% судна».

    «Очевидно, что от IMO необходима какая-то иная инициатива, чтобы решить эту проблему», – резюмировал Л.Ланге.


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