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Определены возможности использования судов под иностранным флагом
03.03.2020

Определены возможности использования судов под иностранным флагом

    • Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации», уточняющий виды деятельности, для которых разрешено использование судов под иностранными флагами в России, сообщает пресс-служба Кремля.

    Согласно документу, к таким видам деятельности относятся каботаж, ледокольная проводка, поисковые и спасательные операции, подъём затонувшего в море имущества, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах и (или) в территориальном море Российской Федерации, морские ресурсные исследования, разведка и разработка минеральных ресурсов морского дна и его недр во внутренних морских водах и (или) в территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации.


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