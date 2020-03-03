Определены возможности использования судов под иностранным флагом

Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации», уточняющий виды деятельности, для которых разрешено использование судов под иностранными флагами в России, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, к таким видам деятельности относятся каботаж, ледокольная проводка, поисковые и спасательные операции, подъём затонувшего в море имущества, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах и (или) в территориальном море Российской Федерации, морские ресурсные исследования, разведка и разработка минеральных ресурсов морского дна и его недр во внутренних морских водах и (или) в территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации.