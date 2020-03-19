В России открывают «зеленый коридор» для товаров первой необходимости
С 20 марта Россия отменяет ограничения на поставки товаров первой необходимости сроком на один месяц. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе заседания правительства.
«С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим зеленый коридор для импортеров и для крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», — сказал он.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 №530, в перечень продовольственных товаров первой необходимости входят:
- говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса),
- курица (кроме куриных окорочков),
- рыба мороженая неразделанная,
- масло сливочное и подсолнечное,
- молоко питьевое,
- яйца куриные,
- сахар-песок,
- соль поваренная пищевая,
- чай черный байховый,
- мука пшеничная,
- хлеб ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки,
- вермишель,
- некоторые крупы (рис шлифованный, пшено, крупа гречневая – ядрица),
- некоторые овощи (картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь),
- яблоки.
Странно что не пишут про таможенный НДС. Его то чего не обнулили ?
Для информации — только таможня добавляет 37.5% к себестоимости продуктов.
Например и импортируете Вы куриное мясо по 1EUR за кг, Вам придется уплатить: 25% EUR таможенной пошлины т.е. 0.25 EUR с каждого кг., таможенный НДС 10% (на продукты 10% на все остальное 20%) т.е. (1UER+0.25EUR)*0.1=0.125 EUR таможенного НДС с каждого кг.
Итого, голая себестоимость (без транспортных расходов, без внутренней логистики, без дистрибуции и прибыли) вырастает, только за счет факта пересечения границы нашей ненаглядной с 1UER за кг. до (1+0.25)*1.1=1.375 EUR за кг. т.е. на 37.5%.