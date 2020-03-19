Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В России открывают «зеленый коридор» для товаров первой необходимости
19.03.2020

В России открывают «зеленый коридор» для товаров первой необходимости

    • В России открывают «зеленый коридор» для товаров первой необходимости

    С 20 марта Россия отменяет ограничения на поставки товаров первой необходимости сроком на один месяц. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе заседания правительства.

    «С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим зеленый коридор для импортеров и для крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», — сказал он.

    В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 №530, в перечень продовольственных товаров первой необходимости входят:

    • говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса),
    • курица (кроме куриных окорочков),
    • рыба мороженая неразделанная,
    • масло сливочное и подсолнечное,
    • молоко питьевое,
    • яйца куриные,
    • сахар-песок,
    • соль поваренная пищевая,
    • чай черный байховый,
    • мука пшеничная,
    • хлеб ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки,
    • вермишель,
    • некоторые крупы (рис шлифованный, пшено, крупа гречневая – ядрица),
    • некоторые овощи (картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь),
    • яблоки.

    • Комментарии: 1
    MainUser
    19.03.2020, 14:33

    Странно что не пишут про таможенный НДС. Его то чего не обнулили ?
    Для информации — только таможня добавляет 37.5% к себестоимости продуктов.
    Например и импортируете Вы куриное мясо по 1EUR за кг, Вам придется уплатить: 25% EUR таможенной пошлины т.е. 0.25 EUR с каждого кг., таможенный НДС 10% (на продукты 10% на все остальное 20%) т.е. (1UER+0.25EUR)*0.1=0.125 EUR таможенного НДС с каждого кг.
    Итого, голая себестоимость (без транспортных расходов, без внутренней логистики, без дистрибуции и прибыли) вырастает, только за счет факта пересечения границы нашей ненаглядной с 1UER за кг. до (1+0.25)*1.1=1.375 EUR за кг. т.е. на 37.5%.

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2020
    CEVA Logistics открыла филиал в России
    CEVA Logistics открыла филиал в России с офисом в Москве. CEVA Logistics Russia входит в региональное представительство CEVA […]
    CEVA LogisticsофисРоссияфилиал
    0
    25.02.2020
    Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году
    Строительство моста через реку Лену планируется начать в 2021 году. Сообщает пресс-служба правительства Якутии со ссылкой на главу […]
    АрктикаБюджетИнвестицииконструкция
    0
    29.01.2020
    Как и зачем вымораживают суда
    Мороз отнюдь не мешает, а даже наоборот способствует одной технологии, которая практикуется только в России и нигде больше […]
    выморозкаДальний Востокзимаинтересные факты
    0
    19.03.2020
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года […]
    2020Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    07.02.2020
    Новый генеральный в Российском экспортном центре
    Совет директоров АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) принял решение прекратить полномочия нынешнего генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева и […]
    ЕЭКминистрНазначенияРоссийский экспортный центр
    0
    28.02.2020
    Первое в России пассажирское речное судно на СПГ
    На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) прошла торжественная церемония закладки корпуса речного пассажирского прогулочно-экскурсионного судна проекта […]
    ГТЛКпассажирское судноречное судноРоссия
    0
    30.01.2020
    Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    И ограничивает железнодорожное сообщение
    Авиаперевозкиавтомобильная дорогаАмурская областьГраница
    0
    29.01.2020
    Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов будет напрямую курировать транспортную отрасль, инвестиционная и внешнеэкономическая деятельности и внешняя […]
    TransportМинистерство транспортаПравительствоРосавтодор
    0
    24.01.2020
    Стратегия развития Арктической зоны России будет готова к 20 марта
    И представлена на ПМЭФ-2020
    АрктикаГосподдержкальготыМинвостокразвития
    0
    17.01.2020
    Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    Правительство Российской Федерации выделило 127,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». […]
    атомный ледоколБюджетЛедоколыЛидер
    0
    31.01.2020
    Бизнесу в Арктике дают преференции
    Кабинет министров на заседании 30 января одобрил подготовленный министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с […]
    АрктикаБизнесГазГосдума РФ
    0
    22.01.2020
    Новый состав правительства РФ
    Министром транспорта остается Евгений Дитрих.
    кабинет министровминистр транспортаНазначенияПравительство
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    19.03.2020 В России открывают «зеленый коридор» для товаров первой необходимости
    19.03.2020 Апдейт по коронавирусу в европейских портах
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.03.2020 Контейнерооборот Центральной Америки
    18.03.2020 Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%
    17.03.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.03.2020 Контейнерооборот Дальневосточного бассейна
    16.03.2020 Контейнерооборот лидеров
    16.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ