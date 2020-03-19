В России открывают «зеленый коридор» для товаров первой необходимости

С 20 марта Россия отменяет ограничения на поставки товаров первой необходимости сроком на один месяц. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе заседания правительства.

«С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим зеленый коридор для импортеров и для крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», — сказал он.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 №530, в перечень продовольственных товаров первой необходимости входят: