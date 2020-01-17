Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»

Правительство Российской Федерации выделило 127,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». Соответствующее постановление № 11 от 15 января 2020 года за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансирование будет осуществляться с 2020 по 2027 год – до ввода ледокола в эксплуатацию. Государственным заказчиком в отношении строительства ледокола определена госкорпорация «Росатом».

Согласно документу, в 2020 году на строительство из федерального бюджета поступит свыше 16 млрд рублей.