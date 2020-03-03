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Корея займет деньги судоходным компаниям под минимальные проценты
03.03.2020

Корея займет деньги судоходным компаниям под минимальные проценты

    • Власти Южной Кореи оказать дополнительную финансовую поддержку местных судоходных компаний, в том числе пассажирских паромных операторов, в связи с последствиями распространения коронавируса. В прошлом месяце на эти цели было выделено порядка 50 млн долларов.

    «Правительство решило принять дополнительные меры по оказанию финансовой помощи, поскольку последствия распространения коронавируса нанесли серьезный удар по торговле не только с Китаем, но и с другими странами», — цитирует Yonhap официальное заявление министерства рыболовства и океанов Кореи.

    Таким образом, правительство Южной Кореи предоставит местным судоходным компаниям 70 млн долларов виде займа под 2%, если вспышка коронавируса продлится более трех месяцев. Каждая компания может рассчитывать на 4,1 млн долларов.

    Кроме того, срок обязательного перехода на экологически чистое оборудование судов, первоначально установленный на конец марта, будет отложен на три месяца, за которые, предполагают корейские власти, коронавирус будет побежден.

    Ранее корейское правительство пообещало освободить от портовых сборов пассажирских паромных операторов, работающих на маршрутах с Китаем, пока ситуация не нормализуются. Теперь это будет распространяться на маршрутах ч Японией.   


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