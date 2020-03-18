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В порту Таллин ограничений по грузоперевозкам нет
18.03.2020

В порту Таллин ограничений по грузоперевозкам нет

    • В связи с введением профилактических мер из-за коронавируса в порту Таллин вводятся ограничения по пассажирским перевозкам. Грузовые перевозки ограничения не затронут, однако повлияют на движение грузопассажирских паромов.

    Так, до 1 мая запрещены заходы в порт Таллин пассажирских круизных лайнеров, приостановлены пассажирские перевозки по маршруту Таллин – Стокгольм. «В связи с сокращением количества пассажиров, не исключено, что круизные операторы изменят расписание, – говорится в официальном заявлении порта. – Что касается грузовых перевозок, то профилактические меры могут повлиять на сегмент ro-ro и ro-pax, в частности, возможны простои и сокращение рейсов. Что касается контейнерных перевозок, мы предвидим негативные последствия из-за замедления торговли в долгосрочной перспективе».


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