Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мойте руки перед едой
03.02.2020

Мойте руки перед едой

    • В связи с угрозой распространения коронавируса Международная морская организация (IMO) выпустила циркулярные письма c рекомендациями, разработанными всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также информацией о мерах предосторожности и профилактики, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом членов экипажей, пассажиров, моряков, туристов и других лиц, находящихся на борту судов. IMO настоятельно рекомендует довести актуальную информацию для всех заинтересованных лиц в судоходной отрасли.

    Как рассказали SeaNews в IMO, речь идет о стандартных мерах предосторожности, в частности, необходимо:

    • проводить обследование людей, прибывших с территории, где подтвердилось наличие коронавируса, а имевших непосредственный контакт поместить под медицинское наблюдение;
    • проводить обследование лиц с симптомами заболевания – с высокой температурой, головной болью, ознобом, заложенностью носа, кашлем и болями в мышцах;
    • мыть руки с мылом;
    • избегать массового скопления людей и тесного контакта с больными людьми;
    • при первых признаках заболевания обращаться к врачу;
    • избегать употребления сырых и недоваренных продуктов животного происхождения.

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.01.2020
    Китайский новый год продлен из-за коронавируса
    В связи с угрозой распространения коронавируса и в рамках мер предосторожности Китай объявил о продлении каникул в связи […]
    Hapag-LloydинфекцияКитайкоронавирус
    0
    30.01.2020
    Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    И ограничивает железнодорожное сообщение
    Авиаперевозкиавтомобильная дорогаАмурская областьГраница
    0
    29.01.2020
    ICS дает рекомендации по коронавирусу
    Международная палата судоходства (ICS) дала рекомендации в связи с угрозой распространения коронавируса. «Они отражают рекомендации Всемирной организации здравоохранения […]
    Всемирная организация здравоохраненияКитайМеждународная палата судоходстваморяки
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    31.01.2020 Контейнерооборот российских портов в 2019 году вырос на 4,8%
    31.01.2020 Безработные контейнеровозы
    28.01.2020 OOCL увеличил объемы и выручку
    28.01.2020 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    27.01.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2020
    23.01.2020 FESCO консолидировала «Русскую тройку»
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ