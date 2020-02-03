Мойте руки перед едой

В связи с угрозой распространения коронавируса Международная морская организация (IMO) выпустила циркулярные письма c рекомендациями, разработанными всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также информацией о мерах предосторожности и профилактики, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом членов экипажей, пассажиров, моряков, туристов и других лиц, находящихся на борту судов. IMO настоятельно рекомендует довести актуальную информацию для всех заинтересованных лиц в судоходной отрасли.
Как рассказали SeaNews в IMO, речь идет о стандартных мерах предосторожности, в частности, необходимо:
- проводить обследование людей, прибывших с территории, где подтвердилось наличие коронавируса, а имевших непосредственный контакт поместить под медицинское наблюдение;
- проводить обследование лиц с симптомами заболевания – с высокой температурой, головной болью, ознобом, заложенностью носа, кашлем и болями в мышцах;
- мыть руки с мылом;
- избегать массового скопления людей и тесного контакта с больными людьми;
- при первых признаках заболевания обращаться к врачу;
- избегать употребления сырых и недоваренных продуктов животного происхождения.