Мойте руки перед едой

В связи с угрозой распространения коронавируса Международная морская организация (IMO) выпустила циркулярные письма c рекомендациями, разработанными всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также информацией о мерах предосторожности и профилактики, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом членов экипажей, пассажиров, моряков, туристов и других лиц, находящихся на борту судов. IMO настоятельно рекомендует довести актуальную информацию для всех заинтересованных лиц в судоходной отрасли.

Как рассказали SeaNews в IMO, речь идет о стандартных мерах предосторожности, в частности, необходимо: