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Кандидаты в совет директоров «ТрансКонтейнера»
27.02.2020

Кандидаты в совет директоров «ТрансКонтейнера»

    • Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на внеочередном заседании 26 февраля утвердил список кандидатов для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров компании. В список по избранию совета директоров вошли следующие кандидаты:

    • председатель совета директоров Zoltav Resources Леа Верни,
    • вице-президент ООО «Си Аа Эс Инвестмент Эдвайзерс» Максим Гавриленко,
    • управляющий директор Invest AG Сергей Лудин,
    • заместитель генерального директора ООО «Миллхаус» Давид Давидович,
    • генеральный директор «Енисей Капитала» Рамиль Зайнетдинов,
    • экс-глава «ТрансКонтейнера» Пётр Баскаков,
    • президент группы «Рускон» Сергей Березкин,
    • советник президента группы «Дело» Иван Беседин,
    • генеральный директор Global Ports Владимир Бычков,
    • бывший совладелец банка «Финансово-промышленный капитал» Сергей Долгов,
    • член совета директоров «ДелоПортс» Дмитрий Паньков,
    • генеральный директор «Нефтетранссервиса» Артем Поляков,
    • Ирина Шиткина (ранее уже входила в совет директоров «ТрансКонтейнера» в качестве независимого директора),
    • президент группы «Дело» Сергей Шишкарёв,
    • генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко,
    • член совета директоров «ДелоПортс» Андрей Ященко.

    Из прежнего состава Совета директоров в этот список вошли С.Лудин, Д.Давидович, Л.Верни, М.Гавриленко.


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