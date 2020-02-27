Кандидаты в совет директоров «ТрансКонтейнера»

Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на внеочередном заседании 26 февраля утвердил список кандидатов для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров компании. В список по избранию совета директоров вошли следующие кандидаты:
- председатель совета директоров Zoltav Resources Леа Верни,
- вице-президент ООО «Си Аа Эс Инвестмент Эдвайзерс» Максим Гавриленко,
- управляющий директор Invest AG Сергей Лудин,
- заместитель генерального директора ООО «Миллхаус» Давид Давидович,
- генеральный директор «Енисей Капитала» Рамиль Зайнетдинов,
- экс-глава «ТрансКонтейнера» Пётр Баскаков,
- президент группы «Рускон» Сергей Березкин,
- советник президента группы «Дело» Иван Беседин,
- генеральный директор Global Ports Владимир Бычков,
- бывший совладелец банка «Финансово-промышленный капитал» Сергей Долгов,
- член совета директоров «ДелоПортс» Дмитрий Паньков,
- генеральный директор «Нефтетранссервиса» Артем Поляков,
- Ирина Шиткина (ранее уже входила в совет директоров «ТрансКонтейнера» в качестве независимого директора),
- президент группы «Дело» Сергей Шишкарёв,
- генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко,
- член совета директоров «ДелоПортс» Андрей Ященко.
Из прежнего состава Совета директоров в этот список вошли С.Лудин, Д.Давидович, Л.Верни, М.Гавриленко.