Кандидаты в совет директоров «ТрансКонтейнера»

Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на внеочередном заседании 26 февраля утвердил список кандидатов для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров компании. В список по избранию совета директоров вошли следующие кандидаты:

председатель совета директоров Zoltav Resources Леа Верни,

вице-президент ООО «Си Аа Эс Инвестмент Эдвайзерс» Максим Гавриленко,

управляющий директор Invest AG Сергей Лудин,

заместитель генерального директора ООО «Миллхаус» Давид Давидович,

генеральный директор «Енисей Капитала» Рамиль Зайнетдинов,

экс-глава «ТрансКонтейнера» Пётр Баскаков,

президент группы «Рускон» Сергей Березкин,

советник президента группы «Дело» Иван Беседин,

генеральный директор Global Ports Владимир Бычков,

бывший совладелец банка «Финансово-промышленный капитал» Сергей Долгов,

член совета директоров «ДелоПортс» Дмитрий Паньков,

генеральный директор «Нефтетранссервиса» Артем Поляков,

Ирина Шиткина (ранее уже входила в совет директоров «ТрансКонтейнера» в качестве независимого директора),

президент группы «Дело» Сергей Шишкарёв,

генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко,

член совета директоров «ДелоПортс» Андрей Ященко.

Из прежнего состава Совета директоров в этот список вошли С.Лудин, Д.Давидович, Л.Верни, М.Гавриленко.