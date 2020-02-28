Новый состав правления ДВМП

FESCO сообщила об изменениях в составе правления ПАО «ДВМП». Согласно решению совета директоров, со 2 марта этого года правление ДВМП избрано в следующем составе:

Александрс Исуринс, президент;

Екатерина Гришковец, вице-президент по внешним связям;

Константин Колесников, вице-президент по кадровым вопросам;

Юрий Плотников, вице-президент по безопасности;

Илья Родионов, вице-президент по правовым и корпоративным вопросам;

Максим Сахаров, вице-президент по финансам;

Константин Тетерин, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону;

Айдемир Усахов, вице-президент по железнодорожному дивизиону;

Заирбек Юсупов, вице-президент по портовому дивизиону.

Таким образом состав Правления расширен с восьми до девяти человек, в него вошел Илья Родионов, который с 2 марта займет должность вице-президента по правовым и корпоративным вопросам.

«И.Родионов с 2016 года курирует юридическое сопровождение деятельности компаний, входящих в FESCO. Включение И.Родионова в число членов правления позволит усовершенствовать корпоративное управление в группе, повысить эффективность юридической работы и функций комплаенс в рамках системы корпоративного контроля», – говорится в официальном заявлении FESCO.

До прихода в FESCO И.Рлдионов был партнером адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнеры», возглавлял юридическое подразделение инвестиционного банка. Более 15 лет он выступает в качестве независимого советника по правовым, корпоративным и имущественным вопросам для представителей крупного российского и иностранного бизнеса. Окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е.Кутафина по специальности «юрист», Российский государственный геологоразведочный университет по специальности «горный инженер» и аспирантуру по специальности «экономика предприятия».