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«ТрансКонтейнер» переходит на удаленку
18.03.2020

«ТрансКонтейнер» переходит на удаленку

    • Президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин обратился к партнерам и клиентам компании в связи с ситуацией, связанной с угрозой распространения коронавируса.

    «Здоровье наших сотрудников, клиентов и партнеров – приоритет нашей компании, поэтому с 19 марта мы переводим на удаленный режим работы основную часть работников центрального офиса ПАО «ТрансКонтейнер» и филиала на Московской железной дороге (основание рекомендации Всемирной организации здравоохранения и распоряжения правительства РФ). Мы сообщим дополнительно о порядке работы филиальной сети, – сказал А.Исурин. – Вы можете решать все свои рабочие вопросы в штатном режиме по e-mail, по рабочим и мобильным телефонам. Мы будем максимально быстро реагировать на поступающие обращения и обязательно найдем решение, исходя из ваших потребностей. Мы все надеемся на скорейшее улучшение ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Уверен, что мы вместе сможем преодолеть это испытание».

    По словам А.Исурина, удаленный режим работы сотрудников не отразится на работе компании: обеспечено функционирование всех систем по приему и исполнению заказов в удаленном режиме.


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