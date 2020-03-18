«ТрансКонтейнер» переходит на удаленку

Президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин обратился к партнерам и клиентам компании в связи с ситуацией, связанной с угрозой распространения коронавируса.

«Здоровье наших сотрудников, клиентов и партнеров – приоритет нашей компании, поэтому с 19 марта мы переводим на удаленный режим работы основную часть работников центрального офиса ПАО «ТрансКонтейнер» и филиала на Московской железной дороге (основание рекомендации Всемирной организации здравоохранения и распоряжения правительства РФ). Мы сообщим дополнительно о порядке работы филиальной сети, – сказал А.Исурин. – Вы можете решать все свои рабочие вопросы в штатном режиме по e-mail, по рабочим и мобильным телефонам. Мы будем максимально быстро реагировать на поступающие обращения и обязательно найдем решение, исходя из ваших потребностей. Мы все надеемся на скорейшее улучшение ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Уверен, что мы вместе сможем преодолеть это испытание».

По словам А.Исурина, удаленный режим работы сотрудников не отразится на работе компании: обеспечено функционирование всех систем по приему и исполнению заказов в удаленном режиме.