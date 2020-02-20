«Василий Головнин» доставил груз в Антарктиду

Дизель-электроход транспортной группы FESCO «Василий Головнин» успешно завершил выгрузку оборудования на индийской антарктической научно-исследовательской станции «Бхарати».

Как сообщили SeaNews в FESCO, российские моряки доставили новую смену полярников и более 500 тонн груза – топливо, продукты, оборудование. Взамен на борт были погружены 50 тонн груза для передачи на станцию «Майтри». Кроме того, моряки забрали со станции 100 тонн скопившихся отходов и списанного оборудования.

Станция стала вторым из трех пунктов антарктической экспедиции «Василия Головнина» в 2019-2020 году. В начале января судно уже посетило бельгийскую научную станцию «Принцесса Елизавета» (Princess Elisabeth Antarctica), куда доставило более 250 тонн груза. 19 февраля дизель-электроход отправился к третьей точке экспедиции – индийской станции «Майтри». Планируется, что здесь судно пробудет до конца марта, после чего отправится в обратный путь. Завершить экспедицию и вернуться в порт Кейптаун планируется к началу апреля.

Это уже вторая экспедиция дизель-электрохода «Василий Головнин» к Антарктиде в рамках контракта между FESCO и Национальным центром исследований Антарктики и океана министерства землеведения Индии (NCPOR), который был подписан в октябре 2018 года.