«Амбал» доставит армейские грузы в Калининград

В феврале 2020 года распоряжением правительства РФ ООО «Оборонлогистика» определено единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России и Росгвардией закупок работ и услуг, связанных с доставкой грузов морским транспортом на территорию Калининградской области на 2020 – 2021 годы.

Как сообщили SeaNews в компании, перевозки различных грузов в интересах военного ведомства между Усть-Лугой и Балтийском обеспечивает принадлежащий «Оборонлогистике» железнодорожный паром «Амбал», без прохождения через территории сопредельных государств Балтии. Длительность рейса – порядка 40 часов. В месяц паром «Амбал» совершает 5-6 кругорейсов.

«Амбал» – судно неограниченного района плавания, приспособленное для транспортировки железнодорожных составов и колесной техники. Вес грузовой партии составляет в среднем 8 тыс. тонн.