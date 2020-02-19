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«Амбал» доставит армейские грузы в Калининград
19.02.2020

«Амбал» доставит армейские грузы в Калининград

    • В феврале 2020 года распоряжением правительства РФ ООО «Оборонлогистика» определено единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России и Росгвардией закупок работ и услуг, связанных с доставкой грузов морским транспортом на территорию Калининградской области на 2020 – 2021 годы.

    Как сообщили SeaNews в компании, перевозки различных грузов в интересах военного ведомства между Усть-Лугой и Балтийском обеспечивает принадлежащий «Оборонлогистике» железнодорожный паром «Амбал», без прохождения через территории сопредельных государств Балтии. Длительность рейса – порядка 40 часов. В месяц паром «Амбал» совершает 5-6 кругорейсов.

    «Амбал» – судно неограниченного района плавания, приспособленное для транспортировки железнодорожных составов и колесной техники. Вес грузовой партии составляет в среднем 8 тыс. тонн.


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