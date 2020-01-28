200 лет с открытия Антарктиды

Ровно 200 лет назад русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду.

4 июля 1819 года военные шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена вышли из Кронштадта. Целью экспедиции было доказать или опровергнуть предположение о существовании шестого материка – Антарктиды.

27 января (15 января по старому стилю) 1820 года суда пересекли Южный полярный круг. Продолжая движение на юг, на следующий день 28 января мореплаватели подошли к неизвестному ледяному материку. Это был первый раз, когда человек увидел шельфовые ледники Антарктиды. Позже именно 28 января стали считать днем открытия Антарктиды.

Русская антарктическая экспедиция продлилась 751 день, общая протяженность маршрута составила более 92 тысяч километров. К берегам Антарктиды команда подходила 9 раз. На карту Антарктики было нанесено 28 объектов, обнаружено и поименовано 29 островов в высоких южных широтах и тропиках.

Видео: НТВ